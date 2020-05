Grandes platos para comer en casa

Los cocineros han creado nuevas marcas para lanzar sus creaciones de comida a domicilio. La idea es tener la mente activa, encender los fogones y facturar algo de dinero hasta que logremos alcanzar la NORMALIDAD. Y como eso, previsiblemente, va a tardar, han atendido la demanda de sus fieles comensales. ¿Lo mejor? Se trata de conceptos de negocio, con cartas que anuncian platos que viajan bien y llegan a su destino en perfecto estado, que llegan para quedarse. A lo largo del confinamiento, provocado por el Covid-19, en estas mismas páginas hemos ido recomendando ya algunas nuevas propuestas, así que hoy nos centramos en las que ocupan estas líneas:

Dabiz Muñoz lanza su propuesta de “delivery”. Así lo anuncia en su cuenta de Instagram: “Por fin nace hoy @elgoxo, un nuevo concepto de comida a domicilio, comida casera imaginativa XO. Pero, de momento, vamos a ir poco a poco con los pedidos. Os pedimos paciencia, por favor. Nuestra prioridad es siempre la calidad ante todo. Por eso, queremos que esta carrera sea a largo plazo. Iremos aumentando el número de pedidos, según vayamos viendo que todo va bien. Todos nuestros platos representan el gochismo ilustrado. Un plato es suficiente para que una persona goce fuertemente y quede satisfecho al cien por cien. Los pedidos se hacen a través de la app de Glovo en los siguientes horarios: miércoles, jueves y viernes de 19.30 a 22:30 y los sábados y domingos, de 12:30 a 16:00 y de 19:00 a 22:30. ¿Que pedir? MantouXO, panecillos al vapor y fritos, los gnocchis de patata con bolognesa de chorizo de León ahumado y crema de mandarina-mostaza antigua, las lentejas estofadas al curry con gambones, hierbabuena y mantequilla de limón, los espaguetis caldoXOs con mejillones gallegos, piparras y café. De beber, DiverXO líquido versión Madriz, elaborado con ginebra, jazmín, vinagre de coco, lima, jengibre y néctar de caramelo de violetas.

Trifiker es el delivery de El Fogón de Trifón, con Jorge Trifón al frente. Sí, ya puedes disfrutar en casa con los tuyos, una de callos, de los mejores de Madrid, manitas de cordero con tomate, perdiz de tiro estofada, rabo de toro al vino tinto, caracoles a la madrileña y, por supuesto, los torreznos, especialidades de la gran casa de Trifón. Para empezar, la carta anuncia mejillones en escabeche casero, salmorejo, con jamón ibérico y huevo o con mojama y almendra o queso payoyo de oveja. De postre, tarta de queso y mousse de chocolate. Llamad al 91 402 37 94 @ElFogondTrifon

Verdeliverybyrdelacalle es la propuesta de Rodrigo de la calle, quien ha ideado una selección de platos elaborados con verduras, algunos dirigidos a vegetarianos y a veganos, pero, sobre todo, a los amantes de los vegetales. No faltarán sus arroces emblemáticos y, además, esta vez no prescinde de platos de pescados y carne. Consultad la carta en Deliveroo.

Aunque ya contamos en estas mismas páginas que Roberto Ruiz andaba ultimando las propuestas de su “delivery”, el notición es que ya podemos pedir sus creaciones para disfrutar en casa. ¿Cómo se llama? MX de Roberto Ruiz, quien ha ideado una carta sencilla con sus bocados más reconocibles. Entre ellos, sus inolvidables tacos al pastor ibérico, los de carnitas y su famosa cochinita pibil, además de algunos clásicos de su barra de coctelería, como la margarita clásica y la mezcalina, además de cervezas mexicanas ideales para acompañar las recetas. No olvidéis echar un vistazo a las salsas chipotleras y a las cestas de productos que se producen en su huerto orgánico. El cocinero, con una estrella Michelin en Punto MX, promete diseñar una propuesta dinámica , así que en breve incluirá sus ceviches y demás elaboraciones frescas. En definitiva, podremos disfrutar de una cocina de sabores potentes para armonizar con cócteles con el sello Punto MX. Incluso, para que vivamos en casa la experiencia diez, propone, incluso, una cuidada y divertida selección musical a la cual también se podrá acceder. La carta puede consultar y pedir en Deliveroo.

¿Os apetece un ceviche de corvina, pulpo y vieira con el sello de Chifa? ¿o los dumplings chinolatinos con salsa de chiles ahumados? Los hermanos Gil, Julián y Luis Miguel han puesto en marcha su nueva propuesta de comida a domicilio de nombre “À Gogó by Chifa” alimentada con ingredientes y recetas del sudeste asiático con un guiño iberoamericano. La componen platos perfectos para llevar y tomar en casa, ya que no pierden calidad en el transporte. Incluso, ofrecen la posibilidad de terminar algunos más en el hogar. En nuestro homenaje, no falta el curry rojo tailandés de carrillada, el mejor de Madrid, plato que se ofrece en dos formatos, listo para comer, o envasado al vacío para reservar en casa. Sabed que mientras dure el estado de alarma, podéis armonizar estos platazos con los vinos de la carta por poco más de su precio de coste, algo que proponen para ayudar a sus proveedores de confianza. Encontraréis etiquetas como Montagne Noire, un viognier francés o Bhilar Plots, blanco riojano, tintos mallorquines ecológicos, entre ellos, el 12 Volts, además de una cuidada selección de vinos de Jerez, todos ellos de Equipo Navazos. Los pedidos se pueden hacer en el teléfono de Chifa (915 34 75 66) y a través del whatsapp al 680 150 785.

Croquetas de jamón ibérico y pollo de corral, tartar de arenques del Báltico marinados, lentejas al curry suave con langostinos y un toque de sobrasada balear y, por supuesto, el emblemático gazpacho de fresones con jamón ibérico del gran Abraham García son algunos entrantes que encontramos en la propuesta de comida para llevar de Viridiana. Su “delibery” se llama “Caprichos compartidos” (www.caprichoscompartidos.com). Como platos principales, albóndigas de bonito al cilantro con arroz thai, brocheta de pollo de corral al chile chipotle con papas arrugás y mojo verde, merluza de pincho a la plancha con una marinera de mejillones y canelones de pato azulón gratinados. De postre, arroz con leche de coco con virutas de chocolate amargo y el tiramisú al Pedro Ximénez. Maravillosa propuesta hasta que podamos volver a uno de nuestros restaurantes preferidos. Anotad el número 600.092.627 y el correo: pedidos@caprichoscompartidos.com para hacer el encargo, que llevan a casa o se puede recoger en el local.

Incluso las delicias creadas por Mario Céspedes llegan a casa. Sí, tanto las especialidades de Ronda 14, ligeras todas con influencias chifa y nikkei, como de Cilindro, enfocadas a los sabores más tradicionales de las gastronomías peruana –la cocina criolla– y asturiana. La carta incluye una amplia variedad de piqueos –la versión peruana de nuestras tapas– y sushis. Nos quedamos con el célebre roll de mar y montaña, de Ronda 14, y con el ceviche verde con huacatay y mango y de crema de rocoto con aguacate, de Cilindro. El ají de pollo con arroz cremoso de coco, así como el ceviche con leche de tigre al ají limo y calamar, el tiradito a la crema de ají amarillo, las gyozas –de anticucho con picada de ají limo y cilantro y de ternera con manitas de cerdo– o los cachopinos de ternera con queso de cabra y setas, de Ronda 14, son otras delicias para no perderse durante este confinamiento. Sabed que la propuesta se completa con un menú degustación para dos personas que incluye, por 45 euros, tartar de salmón con crujiente de plátano, California Roll de centollo, roll de mar y montaña, bao de chicharrón con crema de rocoto y huacatay, patatas rellenas de carne guisada y bizcocho roto de avellanas y chocolate. El horario para recogidas y envíos es de 13:00 h a 15:45 h y de 20:30 h a 23:30 h de martes a domingo. El servicio de envío a casa es a través de la plataforma Deliveroo (buscando la marca Ronda 14) y para recoger los pedidos la dirección es la de las cocinas centrales del grupo: calle Francisco de Navacerrada, 58. Madrid. Los teléfonos de reservas son: 91 356 85 77 / 648 17 53 59 / 690 15 66 95.