Aperturas en el horno

A día de hoy, la hostelería atraviesa una crisis sin precedentes. El sector se encuentra en la quiebra a causa de los cierres y restricciones llevados a cabo para bajar los contagios del Coronarivus. Según datos facilitados por Hostelería de España, 85.000 locales ya han bajado la persiana de manera definitiva y se prevé que, probablemente, sean 100.000. A pesar de estas cifras tan negras, Madrid es destino gastronómico internacional y en cuanto se abran las fronteras, hayamos ganado la batalla al Covid-19 y volvamos a viajar, volverá a serlo. De ahí que, algunos proyectos paralizados comiencen a andar. Comenzamos. Grupo Casa Remigio, propietario de ocho terrazas, seis restaurantes y siete “beach clubs” en el sur, en algo más de dos meses vuelve a dar vida a lo que era el mítico Mayte Commodore. Bajo el nombre Conmmodore DF , será “un lugar acogedor, femenino, formal y canalla, grande y pequeño, que quiere ser cómodo y, sobre todo, ser otra vez el rey bueno de la ciudad”, nos adelantan. Es una de las aperturas esperadas, como también lo son Villa Verbena y El Taller del Lago, ambos en la Casa de Campo bajo el sello de Javier Goya, Javier Mayor y David Alfonso. Los fundadores del Grupo Triciclo se han asociado con los de The Hut en ambos espacios. Y, si en el primero ya podemos reservar para disfrutar de un buen pescado, carne y verduras a la brasa, en el segundo, la cerveza y a la comida del mundo, tanto para comer allí como en el campo, serán los protagonistas desde mayo. Mes en el que Quique Dacosta habrá encendido los fogones del novísimo espacio gastronómico del Ritz: “Estamos ilusionados por estar en una ciudad tan maravillosa y a la vez tan exigente como Madrid. Llegamos con el aliado perfecto, porque Mandarin Oriental ha entendido nuestros valores”, afirma el tres estrellas Michelin al frente de Mo Ritz. Y, si en septiembre y en plena pandemia conocimos Dani Brasserie en el espectacular Four Seassons, la propuesta gastronómica, distribuida en varios restaurantes de Galerias Canalejas, estará horneada en octubre. Mientras esperamos que llegue el momento, en mayo no dejaremos de reservar en Leña Madrid, el “steakhouse” en el que Dani García lleva ciertas dosis de la alta cocina a un restaurante casual. Se instala en lo que fue Santceloni, el espacio en el que durante 20 años cocinó felicidad Óscar Velasco, la armonizó David Robledo, hoy director gastronómico de Ambivium, y la sirvió Abel Valberde, quien dirigirá la sala de Desde 1911, propiedad de Pescaderías Coruñesas, según publica Gastroeconomy. Sin el terrorífico Covid por medio, la expansión nacional e internacional del Grupo Dani García hubiera llevado otro ritmo, ya que todos sus proyectos se han visto paralizados varios meses. Sin embargo, el marbellí espera con ilusión el más inminente: el aterrizaje de Bibo en Londres, que será entre abril y mayo. Meses después de la llegada del mismo concepto al aeropuerto de Málaga, prevista a finales de marzo. Incluso, el cocinero tenía en mente que, entre octubre y noviembre, Miami contara con otra sucursal de Bibo y de Lobito de mar. Y no es que no estén en su punto, “es que aún les queda. El retraso será de casi un año”, confirma el chef, quien nos adelanta que en diciembre hubiera llevado su sello a Nueva York, pero, tendrá que esperar a septiembre la inauguración del primer establecimiento de la nueva marca llamada The Green Pollo, “un concepto healthy, que entra dentro del delivery en EE UU. Ahora mismo, Nueva York y Miami son nuestros puntos más calientes, exceptuando el servicio de comida a domicilio, que allí se llama “The Great Mediterranean Family” y estará presente en numerosas ciudades de EE UU. Incluso, este mismo año llevará a Cannes los platos emblemáticos de Lobito de Mar, pero los parisinos tendrán que esperar a 2022 y la apertura en Yeda (Arabia Saudita), también. Les mantendremos informados. Lo mismo que de la evolución de la futura Cafetería Santander, ahora en manos de Cañadío, y en qué momento habrá movimiento en el antiguo Embassy que tanto añoramos, ya que el Grupo Joël Robuchon, presente en tres continentes, anunció la apertura del primer L’Atelier en España en el mismo espacio. Carlos Bosh, después de un año de retraso nos adelanta que subirá la persiana de Bar Manero Madrid la semana del 16 al 20 marzo y que será “un bar de tapas neoclásico con un club privado y otro Dom Pérignon” al tiempo que Nino Redruello cocina Molino de Pez en Barcelona para servirlo este 2021 mientras que el año que viene será el turno del espacio gastro de un nuevo hotel en la calle Montera de Madrid.

Madrid, Sevilla y Málaga

Carbón Negro espera el desembarco de Marino para entre septiembre y octubre, donde los protagonistas serán los pescados y los mariscos a la brasa. En esa misma fecha también beberemos en O’Clock con Carlos Moreno, ¿recuerdan la mítica coctelería de la calle Juan Bravo? Los tres mil metros cuadrados de Río Grande, en el sevillano barrio de Triana, sí están en “stand by”, con la esperanza de abrir a finales del año que viene, “ya que un local tan grande necesita contar con turistas”. Más inminente es la llegada a Málaga del grupo de la mano de Only You en junio con un espacio al estilo de Castizo (concepto que en septiembre contará con un segundo local en Madrid), mientras que en la azotea destacará la propuesta de La Fonda Lironda. El cierre de Acanthum, el único estrella Michelin de Huelva, ha sido una noticia amarga compensada con la ilusión que Xanty Elías vierte en Finca Alfoliz, el proyecto que tiene entre manos desde hace un par de años. Lo quería haber abierto en mayo y lo hará con un año de retraso. Será en abril y está “basado en la sostenibilidad, en la agricultura consciente y en la gastronomía honesta alimentada de los productos autóctonos hechos al carbón”. Allí estaremos en cuando podamos coger carretera y manta. También en Ment, el restaurante en el que Óscar Calleja se asienta en el Hotel Don Gregorio de Salamanca tras el cierre de en Annua, con dos brillos de la biblia roja, en San Vicente de la Barquera. Y, por supuesto, degustaremos la propuesta de Jesús Segura en las Casas Colgadas de Cuenca, cuya apertura prevé para mediados de año, aunque depende de las instituciones públicas, mientras que en Trivio dejará una oferta más informal. Martín Berasategui, por su parte, tiene la mirada puesta en Mallorca, donde esta primavera estrena Txoko, mientras que Hit, en el que, además de comer bien el concepto acogerá “shows” y actuaciones, aún se encuentra en plenas obras y a la espera de la llegada de los turistas a la isla. De su incursión en el Bernabéu, aún no hay fecha. Les mantendremos informados.