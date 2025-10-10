Bodegas Nexus, un cuarto de siglo desde el corazón de la Ribera del Duero

En un mundo que busca la autenticidad, Bodegas Nexus, en el corazón de la Ribera del Duero, llegó hace 25 años para redefinir el concepto del vino como una expresión pura de la tierra. Con una filosofía centrada en el respeto por la tradición y el cuidado del entorno, la bodega continúa su labor, como un homenaje líquido a la rica herencia vitivinícola de la región. La colección de vinos de Bodegas Nexus es una expresión de la diversidad y el potencial de la Tempranillo, la variedad autóctona con la que trabaja exclusivamente la bodega.

Con una trayectoria que se ha forjado en el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Nexus celebra este año su 25 aniversario. Un cuarto de siglo de dedicación y pasión por la tierra, que se resume en una filosofía clara: crear vinos que sean una auténtica expresión de su terruño y la máxima calidad.

El proyecto de Bodegas Nexus, fundadas en el año 2000, se basa en la viticultura de precisión, con una meticulosa atención a cada cepa para garantizar la máxima calidad de la uva Tempranillo, la variedad insignia de esta Denominación de Origen.

Con más de 65 hectáreas de viñedo -40 ha actualmente en producción y 25 ha en proceso de incorporación-, la bodega apuesta por una viticultura consciente y de calidad, basada en cuatro pilares: tierra, fruta, tiempo y silencio. Esta filosofía se traduce en vinos que rinden homenaje a la variedad Tempranillo y a la expresión del terroir de Ribera del Duero.

"Creemos firmemente que el vino debe ser un reflejo del lugar de donde proviene", afirma Camino Pardo, directora y fundadora de la bodega. "Nuestro compromiso es trabajar de la mano con la naturaleza, con prácticas sostenibles que honren el terruño y nos permitan crear un vino que hable por sí mismo. Cada botella de Nexus es un pedazo de esta tierra, una historia de dedicación y paciencia".

Desde su fundación, la bodega se ha mantenido fiel a su compromiso con la variedad Tempranillo, la joya de la corona de la región. Cada botella es el resultado de un meticuloso trabajo en el viñedo y una profunda comprensión de las uvas, reflejando el carácter único del paisaje y las condiciones climáticas de la zona.

“Creemos firmemente en el potencial de la Tempranillo para reflejar la complejidad y la riqueza de nuestro terruño. Su versatilidad nos permite elaborar desde vinos jóvenes y frescos hasta crianzas de alta expresión, siempre manteniendo la tipicidad y el carácter que distinguen a la D.O. Ribera del Duero. La Tempranillo es el hilo conductor que teje la historia de Bodegas Nexus, brindando vinos de inconfundible personalidad”, explica Camino Pardo.

El esfuerzo y la pasión de Bodegas Nexus se ven recompensados con el reconocimiento constante de críticos y concursos internacionales. Sus vinos han sido galardonados con Medallas de Oro y Plata en certámenes de prestigio como el Concours Mondial de Bruxelles, IWSC, CWSA, y Japan Women’s Wine Awards. Asimismo, la prestigiosa Guía Peñín ha otorgado puntuaciones consistentemente altas a sus referencias, situándolas entre los 90 y 92 puntos. Estos reconocimientos son un testimonio de la calidad excepcional y el cuidado artesanal que ponen en cada botella, consolidando la reputación de Bodegas Nexus en el panorama vitivinícola mundial.

“Celebrar 25 años no es solo mirar al pasado, es reafirmar nuestra promesa de futuro”, concluye Pardo. “Es un momento para agradecer a la tierra lo que nos da y para compartir con los amantes del vino la historia que hemos escrito con cada vendimia. Nuestra visión es seguir construyendo sobre este legado, innovando sin perder nuestra esencia”.

Fundada en el año 2000 en Pesquera de Duero (Valladolid), Bodegas Nexus nace como un proyecto en paralelo a Bodegas Frontaura (D.O. Toro). Ambas conforman un binomio enológico que representa la excelencia y el respeto por el viñedo y su entorno.