Boticaria García, nutricionista, sobre los melones y su 'género': "Que no te engañen, no existen..."

Saber escoger una buena fruta es todo un arte, y en verano esto importa más que nunca. En una época donde el calor no da tregua, siempre se agradece tener a mano una fruta jugosa, que sea capaz de hidratar y de refrescar el paladar al mismo tiempo. En España, las dos más consumidas son la sandía y el melón, viniendo esta última fruta en una gran cantidad de variedades.

María Ángeles García, conocida en redes sociales bajo el pseudónimo de Boticaria García, es una divulgadora científica especializada en dietética, nutrición, óptica y optometría. En uno de sus vídeos más recientes de TikTok, García ha 'abierto un melón' relacionado con el género de esta fruta; muchos creen que hay melones 'macho' y melones 'hembra' en función del aspecto.

Cómo escoger un buen melón

Al inicio del vídeo, la creadora de contenido ha bromeado con la descripción genérica de cada tipo de melón. Habitualmente, los melones 'hembra' son aquellos que poseen círculos concéntricos en su extremo, mientras que los 'macho' son los que están delineados por rayas pequeñas en forma de estrella.

Sin embargo, como bien ha querido dejar claro la nutricionista, todos los melones vienen de una flor femenina que se ha fecundado. "El fruto resultante no tiene género", ha señalado a continuación la 'tiktoker'.

A la hora de determinar el sabor de la fruta, esta dependerá de otro tipo de factores más realistas, como la variedad, el riego y el sol. "Si al coger un melón te sorprende su peso, suele ser buena señal de que está maduro y jugoso", ha compartido a modo de consejo García. "Y si al darle un toquecito suena hueco, triunfarás", ha añadido.