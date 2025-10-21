Carmelo Rodero 9 Meses es un vino que invita a descubrir la autenticidad más cercana del terruño, una muestra de frescura y vitalidad que refleja el carácter joven de la bodega. Su crianza sutil, durante nueve meses en barricas cuidadosamente seleccionadas, realza la fruta y la armonía en cada sorbo, envolviendo el paladar en una sensación amable y persistente que invita a disfrutar sin prisas.

Forjado en la misma tierra que vio nacer sus vinos más emblemáticos, Carmelo Rodero 9 Meses captura la esencia de Pedrosa de Duero y la transforma en un tinto versátil, perfecto para acompañar encuentros cotidianos, comidas entre amigos y momentos de distensión en los que el vino se convierte en un cómplice fiel. Su carácter desenfadado, su sabor equilibrado y su textura sedosa lo convierten en un compañero ideal para quienes buscan sencillez sin renunciar a la calidad.

A la vista ofrece un limpio y brillante color cereza. En nariz, un intenso aroma floral y a fruta roja del bosque, ensamblada en toques lácticos y vainillas, propios de su paso por madera. Su paso por boca resulta amplio, elegante, persistente y aterciopelado.

PVP: 15 euros (aprox.)