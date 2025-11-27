Cenar fuera en Navidad: la tendencia que arrasa estas fiestas en Madrid

La tendencia de celebrar Nochebuena y Nochevieja fuera de casa continúa consolidándose en Madrid. En los últimos años, cada vez más familias y grupos de amigos optan por delegar las cenas festivas en restaurantes y hoteles, atraídos por propuestas gastronómicas diferentes y la comodidad de disfrutar de una velada sin preocuparse por cocinar o organizar.

Los hoteles, especialmente los urbanos, se han convertido en uno de los espacios preferidos para estas celebraciones, ya que a parte de ofrecer una buena cena, tienen un ambiente festivo y horarios adaptados a estas fechas señaladas. En este contexto, diversos establecimientos han propuesto nuevos menús y actividades para atender a un público que busca vivir la Navidad de una manera diferente.

¿Dónde cenar en Nochebuena y Nochevieja?

Si te preguntas dónde cenar estas fiestas, el Hard Rock Hotel propone una noche del 24 de diciembre marcada por la elegancia y el ambiente acogedor. A partir de las 20:00 horas, el restaurante ofrecerá un menú especial que comienza con una ensalada de bogavante con aguacate y mango, sigue con un solomillo de vaca con salsa de cava y uvas glaseadas, y culmina con un coulant de chocolate con corazón de turrón blanco y pecanas caramelizadas. El precio es de 150 euros por persona, con bebidas incluidas, y también habrá un menú infantil por 80 euros.

Para quienes buscan dónde cenar en Nochevieja, el Hard Rock Hotel celebrará el 31 de diciembre una gala completa que iniciará en el lobby bar GMT+1 antes de pasar al menú de Sessions. La propuesta incluye tartar de vieiras con manzana verde y crema de coco, cordero lechal a baja temperatura con boniato especiado y una mousse de mazapán con coulis de frutos rojos. Tras la cena, la fiesta seguirá con cotillón, uvas de la suerte, copa de champagne y DJ set hasta las 03:00 horas. El precio es de 280 euros por persona con bebidas incluidas, además de un menú infantil disponible por 80 euros.

Una Navidad especial

Las dos veladas se celebrarán en el restaurante Sessions, situado en la Ronda de Atocha, y buscan ofrecer una alternativa para quienes deseen vivir la Navidad fuera de casa, combinando gastronomía y música en un mismo espacio. Las reservas pueden realizarse por teléfono o email a través de los canales habituales del hotel.