Cinco vinos de cinco enólogas

Las responsables de la creación de vinos en cuatro bodegas españolas y una argentina comparten sus favoritos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo.

Así, Mayte Calvo de la Banda, enóloga y directora técnica de Bodegas Bilbaínas (D.O. Ca Rioja) sugiere La Vicalanda Blanco. Riojana de pura cepa, Mayte lleva más de dos décadas entre viñedos y bodegas, y se sigue emocionando con los vinos que crea. Su amplia experiencia la ha posicionado como una de las profesionales más destacadas de la zona, al frente de la bodega con el registro embotellador más antiguo de la región.

A la enóloga de Bodegas Bilbaínas le entusiasma La Vicalanda Blanco, elaborado 100% con tempranillo blanco de una cepa de finales de los años 80 cultivada en la finca Viña Pomal, en las proximidades del Barrio de la estación de Haro (La Rioja). Como subraya, se trata de “un vino elegante, para perdurar en la memoria, con aromas que evocan flores blancas y albaricoque, miel y notas especiadas. Es vibrante, fresco y mineral en boca, y forma parte de un proyecto sostenible”.

Precio: 19 euros.

Laura Tragant, enóloga de Codorníu (D.O. Cava, Barcelona), propone Codorníu Ars Collecta Blanc de Noirs. Con una trayectoria de más de 15 años en la casa creadora del cava -tras su paso por Artesa Winery, en Napa Valley (EE.UU.) y Raimat (D.O. Costers del Segre)-, esta barcelonesa es una apasionada del sector vitivinícola. Para Laura, lo que hace un vino perfecto es “una combinación de lugares, recuerdos y personas”.

Puesto que está especialmente implicada con la colección Ars Collecta, que ha recogido centenares de reconocimientos nacionales e internacionales, la enóloga señala como un imprescindible para festejar el talento femenino un Codorníu Ars Collecta Blanc de Noirs: “Es un cava de una extraordinaria elegancia, de burbuja fina, cremoso, delicado y largo en boca. El coupage incluye tres variedades procedentes de tres viñedos: pinot noir del Segrià -la variedad predominante-, trepat de Conca de Barberà y xarel·lo del Penedès”.

Precio: 18,95 euros

Judit Sabaté, enóloga de Abadia de Poblet (D.O. Conca de Barberà, Tarragona) aconseja Abadia de Poblet Blanco. Desde 2021, Judit ocupa el puesto de enóloga de una de las bodegas más emblemáticas de Cataluña, la única ubicada dentro de un monasterio. Primera de su promoción, Judit siempre destacó mientras estudiaba Enología en la universidad Rovira i Virgili e inició su trayectoria profesional en bodegas del Priorat, Australia y el Montsant, hasta recalar en la Conca de Barberà.

La joven enóloga defiende la filosofía de los vinos elaborados con varietales locales, trabajando de forma no invasiva y recuperando técnicas de vinificación de los monjes de la Orden del Císter. Por ello, su propuesta es un Abadia de Poblet Blanco ya que “refleja el terroir de donde procede a partir de cepas centenarias situadas entre 550 y 700 metros de altura, en terrenos pobres y con prácticas ancestrales que han variado poco desde su plantación. El resultado: un vino con cuerpo y notas a fruta madura”.

Precio: 19,95 euros.

Paula Borgo, responsable de enología y gerente de Séptima (Mendoza, Argentina) y Artesa Winery (California, EE.UU.), recomienda Séptima Obra Malbec.

Nacida en Mendoza (Argentina) y con una sólida formación académica, Paula ha trabajado en diferentes bodegas de su país, Estados Unidos y España. La posibilidad de viajar y trabajar en diferentes lugares le otorga una amplia visión de su profesión y le permite aplicar diferentes técnicas en la elaboración de vinos.

Como conocedora en profundidad de Bodega Séptima, a la que se incorporó en 2004, valora especialmente la libertad de crear y la posibilidad de crecer profesionalmente dentro de la compañía. Por ello, siente predilección por Séptima Obra, un tinto Malbec “que busca poner en valor la cepa que le da origen, tratando de lograr año a año su mejor versión. Se trata de un vino de gran complejidad aromática con predominio de frutos rojos frescos, con cuerpo, dulzura y sedosidad”.

Precio: 15,95 euros.

Marta Bericat, enóloga de Can Matons (D.O. Alella, Barcelona), destaca Can Matons Vinya de Can Xec. Formada en España, Francia e Italia, adquirió experiencia en diferentes regiones y estilos de elaboración. En 2022 regresó al Vallès, su tierra natal, para liderar el proyecto de la bodega Can Matons, donde combina su formación internacional con un profundo respeto por el territorio y la pansa blanca, uva autóctona de la D.O. Alella.

Marta ha elegido un blanco de la variedad pansa blanca, de producción ecológica y unidades limitadas: Can Matons Vinya de Can Xec, que nace de un pequeño viñedo plantado en 1999 en Montornès del Vallès (Barcelona). “Se trata de un vino con volumen, corpulento y con un largo posgusto. Honesto, estructurado y potente, se caracteriza por un aroma intenso, con un recuerdo floral y especiado”, explica.

Precio: 46 euros.