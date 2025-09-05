Codorníu Ars Collecta Blanc de Noirs Reserva 2019, elegido el mejor espumoso de la Guía Vinos Goumets 2026

Codorníu Ars Collecta Blanc de Noirs reserva 2019 ha sido elegido como el mejor espumoso de la Guía Vinos Goumets 2026. Los premios de esta prestigiosa publicación, que reflejan las preferencias actuales del público aficionado al vino, se adjudican a partir de los votos remitidos por sus usuarios y lectores en la web del Grupo Gourmets.

Codorníu Ars Collecta Blanc de Noirs Brut Reserva 2019 está elaborado con pinot noir, trepat y xarel·lo, tres variedades procedentes de dos zonas climáticas y de tres viñedos, donde muestran su mejor expresión. Pinot noir del Segrià (de clima continental) es la variedad predominante y aporta frescor y potencial de envejecimiento. Por otra parte, trepat, de Conca de Barberà (continental) y xarel·lo, del Penedès (mediterráneo) complementan el coupage.

De color amarillo pajizo intenso con reflejos dorados muy vivos y matices púrpuras, tiene una burbuja fina y delicada bien integrada que provoca un rosario perfecto de corona uniforme y duradera. En nariz, encontramos exquisitos aromas de flores blancas y también frutos rojos, los matices más genuinos de la uva pinot noir. Unos aromas que se vuelven a notar en boca, donde muestran cuerpo, delicadeza y notable frescor.

La colección Ars Collecta es el legado de casi cinco siglos de saber hacer enológico. La experiencia y el exhaustivo conocimiento de los viñedos de Codorníu han permitido crear este cava único que, según el enólogo de la bodega, Bruno Colomer, “tiene una extraordinaria elegancia, propiciada por la variedad pinot noir. Esta elegancia, combinada con una altísima acidez, nos abre un amplio abanico de experiencias gastronómicas”.

La Guía Vinos Gourmets ha dado a conocer recientemente los resultados de su 41ª edición tras analizar las valoraciones recibidas entre noviembre de 2024 y el 31 de mayo de 2025. Únicamente han sido premiados aquellos vinos y profesionales que han recibido más valoraciones y que no habían sido reconocidos en la misma categoría durante los últimos cinco años.

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar durante la 39 edición del salón Gourmets de Madrid, que se celebrará del 13 al 16 de abril de 2026 en Ifema.

Raventós Codorníu es la compañía bodeguera más antigua de España y la creadora del cava. La empresa cuenta con cinco siglos de historia y una experiencia que combina tradición y modernidad, lo cual da como resultado bodegas líderes en sus regiones vinícolas, capaces de innovar y dar respuesta a la creciente demanda de cavas y vinos singulares.

Con quince bodegas emblemáticas repartidas por España, Argentina y California; así como 3.000 hectáreas de viña en gestión, Raventós Codorníu es uno de los principales líderes mundiales en viticultura y saber enológico.