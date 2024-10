Cruasanes de papel de arroz: ¡la sorprendente receta viral!

Esta receta viral, la ha preparado y compartido en redes sociales muchísima gente, son unos cruasanes que se hacen de forma relativamente sencilla con papel de arroz, visualmente tienen muy buena pinta, los vídeos muestran lo crujientes que son, por dentro parecen blanditos y alveolados, pero ¿de verdad salen así? ¿y de sabor? los he preparado, necesitaba comprobarlo, y puedo decir que esta receta me ha sorprendido mucho, están muy buenos y son bastante parecidos a un cruasán tradicional, eso sí, hay que comerlos recién hechos, al día siguiente ya no crujen, se pueden comer aún, pero ya no son sorprendentes.

Ingredientes:

3 láminas de papel de arroz por cada cruasán.

1 huevo.

15g de mantequilla o aceite de oliva.

100g de leche o bebida vegetal.

Endulzante al gusto.

Opcional, unas onzas de chocolate.

Receta paso a paso:

Calienta la leche o bebida vegetal y pon en ella la mantequilla para que se derrita.

Añade el endulzante y el huevo, si la leche está aún muy caliente el huevo podría cuajarse, así que remueve enseguida con unas varillas hasta conseguir una mezcla homogénea.

con unas varillas hasta conseguir una mezcla homogénea. Coloca la mezcla en un plato amplio donde quepan los papeles de arroz, mejor si caben enteros en el plato.

donde quepan los papeles de arroz, mejor si caben enteros en el plato. Moja cada papel de arroz un instante en la mezcla, y colócalo en un plato o en la encimera, haz lo mismo con dos papeles de arroz más y los colocas justo encima del primero.

Receta para preparar cruasanes sin gluten Violeta happy baker Violeta happy baker