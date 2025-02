Dabiz Muñoz: "Estamos felices de no tener que cerrar DiverXO en abril"

El único tres estrellas Michelin de Madrid y la cadena hotelera NH han comunicado hoy durante una rueda de prensa su decisión de alargar el contrato, que les mantenía unidos hasta este mismo mes de abril, hasta finales de 2027. Es decir, DiverXO seguirá abierto en la misma ubicación durante casi tres años más. Una decisión a la que Dabiz Muñoz ha llegado al no trasladar el cuarto mejor restaurante del mundo, según The World’s 50 Best Restaurant’s, a La Finca, ubicación situada en Pozuelo de Alarcón.

Durante su intervención, el cocinero no ha querido referirse a la búsqueda de la nueva sede del restaurante, así que, por ahora, sólo sabemos que seguirá innovando y rompiendo las reglas de la gastronomía en el NH Collection Madrid Eurobuilding: “Estamos súper agradecidos a NH por todos estos años. Terminábamos el contrato en abril y tanto Hugo Rovira, como todo el grupo, se han puesto a nuestra disposición para prestarnos ayuda. Desde el primer día, han tenido una actitud maravillosa con nosotros”, ha confirmado Muñoz al referirse al director general de Minor Hotels en el sur de Europa.

“Estamos felices de no tener que cerrar DiverXO en abril, así que gracias, y gracias por estos diez años, porque aquí nos sentimos como en casa”, expresó el cocinero, considerado durante tres años el mejor del mundo, según The Best Chef, al comunicar que DiverXO permanecerá en el mismo espacio hasta dentro de tres años.

Por su parte, Rovira reconoció que “estaríamos encantados de que pudiera ser un poquito más. Depende de los ánimos de Dabiz”. Lo asegura porque “ ha hecho un trabajo excepcional, no sólo por los triunfos que ha cosechado. Han sido diez años fantásticos que, por suerte, podemos alargar. En Minor siempre hemos prestado mucha atención a la gastronomía, ya que nosotros no sólo vendemos habitaciones de hotel, sino algo más. Por eso, nuestros restaurantes y coctelerías son una parte importante de nuestra propuesta de valor. Sin embargo, el concepto diferenciador es DiverXO. Por eso, estamos muy contentos. Dabiz también ha contribuido, más allá del éxito de su restaurante, a que Madrid sea un referente gastronómico internacional, algo que es muy positivo para la ciudad y para España, porque vemos cómo se ha ido reconociendo nuestra gastronomía. Madrid es un un destino no sólo turístico, sino gastronómico también”.

Asimismo, al hablar sobre un posible cambio en el espacio, Dabiz asegura que en los períodos de tiempo en los que DiverXO cierra, ya sea Semana Santa o en verano, es cuando “aprovechamos para hacer “restyling”. La experiencia cambia todos los años e invertimos mucho dinero en actualizar el espacio de una forma más o menos visual, así que durante estos años lo seguiremos haciendo. En el restaurante hay cosas que se van quedando atrás con la oferta actual y la idea de DiverXO es redefinir sus propias reglas año tras año, así que lo seguiremos haciendo varias veces al año”, concluye.

Antes de culminar el encuentro, Rovira anunció que los huéspedes que se alojen en la suite presidencial siempre tendrán su mesa reservada en DiverXO, el cuarto mejor restaurante del mundo, según el famoso ránking The 50 Best Restaurants. Sin duda, asegura, la mejor manera de redondear su estancia. El precio del menú degustación es de 450 euros sin bebidas, cantidad a la que hay que sumar la de la citada habitación.