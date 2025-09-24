Dani García, chef michelín: el truco para convertir tus lentejas en un plato de alta cocina

Lentejas las comes o … No, no las dejas.

Esta nutritiva legumbre en salsa con su chorizo, morcilla y alguna otra verdura es un clásico de la infancia en el menú semanal de los españoles debido a su simplicidad y consistencia. Sin embargo hoy, llevamos este tradicional platillo al siguiente nivel gracias a uno de los nombres más conocidos de la cocina española contemporánea: Dani García.

Portada de "Como Dani", canal de cocina del famoso cocinero Dani García Dani García, Youtube La Razón

Este grande de la alta cocina cuenta con varias estrellas michelin a lo largo de su trayectoria como propietario de Smoked Room o Leña. Además es un personaje muy activo en redes sociales. En su canal Como-Dani hace video-recetas para usuarios y comparte logros y desafíos con sus seguidores. También tuvo su propio programa de televisión: Hacer de comer, emitido en RTVE.

A continuación os dejo sus receta, no exenta de peculiaridades, para hacer unas lentejas dignas de estrella michelin:

Las lentejas de dani García

Esta receta une la sencillez de las lentejas tradicionales con técnicas de alta cocina para potenciar los sabores y conseguir una explosión de texturas. En ella, el sofrito se vuelve protagonista al dorarlo por separado. El chorizo y la zanahoria se cocinan de manera que las lentejas queden extremadamente cremosas, siendo cada cucharada tan especial como la primera.

Tiempo de preparación

1 hora y 5 minutos

Porciones

4 porciones grandes

Valor nutricional

480 kcal por ración

23 g de proteínas

36 g de hidratos de carbono

23 g de grasas

10 g de fibra

1,2 g de sodio

5 g de azúcares

Ingredientes

Para este plato necesitas:

300 g de lentejas

250 g de chorizo

15 g de pulpa de ñora

1 l de caldo de carne

1 tomate

1 cebolla

1 puerro

3 zanahorias

1 pimiento rojo

2 dientes de ajo

2 zanahorias baby

1 cucharada de pimentón dulce

aceite de oliva

sal (al gusto)

1 hoja de laurel

Modo de preparación

En primer lugar, vamos a hervir el caldo de carne en una olla grande junto con las lentejas, el chorizo, las zanahorias troceadas y la hojita de laurel durante unos 30 minutos.

Durante este tiempo, aprovecharemos para hacer el sofrito. Pica de forma muy fina el puerro, la cebolla y los dientes de ajo. Ralla el tomate y corta el pimiento en tiras muy delgadas.

Una vez hayas terminado con el cuchillo, rehoga los ajos hasta que se doren con un chorrito de aceite. Añade la cebolla y déjalo reposar durante 2 minutos. Agregale el puerro y repite el mismo proceso. Luego, incorpora el pimiento rojo con un poquito más de aceite.

Cuando todas las verduras estén pochadas es el momento de echar el pimentón dulce, la pulpa de ñora y el tomate rallado. A continuación, deja reducir la mezcla durante 5 minutos pero ten cuidado de que no se queme el pimentón.

Después de los 30 minutos bajamos el fuego de las lentejas al mínimo y separamos las zanahorias y el chorizo.

Corta y pela el embutido y aparta la mitad. Seguidamente, retira la piel de la zanahoria. Una vez tengamos todo mondado, licuamos la zanahoria y un trozo de chorizo hasta que consigamos consistencia de puré.

Rápidamente, vuelca el sofrito con las lentejas cocidas y deja reposar la mezcla a fuego bajo durante 2 minutos para integrar todos los sabores.

Por último, a la hora de servir, emplata las lentejas en un lado y el puré en el otro. Decora con zanahorias baby para lograr un contraste crujiente.