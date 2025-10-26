Diplomático propone celebrar la Navidad con su edición Reserva Exclusiva

Ron Diplomático presenta Reserva Exclusiva para celebrar estas Navidades. Reconocido por sus aromas a piel de naranja, toffee y regaliz, que le aportan dulzura y notas especiadas. Se consigue gracias a su cuidadosa elaboración, a partir de la mezcla de rones añejos de hasta 12 años y su proceso de envejecimiento en barricas de bourbon y whiskey.

El ron Reserva Exclusiva es considerado como uno de los mejores rones del mundo, con múltiples reconocimientos internacionales, entre ellos el Superior Taste Award 2025 del International Taste Institute.

Un ron elaborado a partir de cañas de azúcar de cultivos locales, en un ecosistema único y clima privilegiado que dan lugar a una materia de máxima calidad. Con esta materia prima se pasan por un cuidadoso proceso de fermentación, destilación y añejamiento en barricas de ex-bourbon y ex-whiskey, del que nacen rones con un perfil complejo y equilibrado. Y por último, el arte del blending, sello distintivo de la casa donde se combinan distintas expresiones para lograr sabores únicos que representan la esencia de Diplomático.

Para su degustación, Diplomático Reserva Exclusiva se puede servir tanto solo o con hielo, y marida a la perfección con chocolate negro, que le aporta una experiencia gustativa superior. Además, gracias a su perfil de sabor, es ideal como base para sofisticados cócteles, como el clásico Rum Old Fashioned o el innovador Xmas Reserva.