España, entre los mayores consumidores de este 'superalimento' de Noruega muy popular entre los atletas de élite

Noruega es un país escandinavo muy famoso no solo por sus fiordos y las auroras boreales, sino también por su gastronomía. Y es que por mucho que los fanáticos de los viajes ideen milimétricamente sus rutas para visitar cada monumento o lugar de interés, es bien sabido que de lo que más se disfruta es de la comida. Más aún si se tienen unos estándares de calidad tan excelentes como los noruegos.

El novelista Marcel Proust dejó escrito aquello de que "el verdadero viaje del descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos", aunque se lo podría apostillar perfectamente que un verdadero descubrimiento también es 'hacerse' un nuevo paladar. Lo mejor de la cocina es que no hace falta recorrer cientos de kilómetros para disfrutar de ella, y bien sabemos de esto en España, ya que somos uno de los países que más pescado importa en todo el mundo.

Concretamente, los españoles compraron más de 82.000 toneladas de salmón noruego solo en 2024, y este año todo apunta a que la cifra siga ampliándose. Este producto es la insignia de Noruega y tiene un peso fundamental en su economía, no solo a nivel económico, sino porque representa sus valores de calidad y respeto por el medio ambiente. El salmón es para los noruegos lo que el jamón ibérico para los españoles: un buque insignia tanto dentro como fuera del país, un motivo de orgullo compartido.

Esta semana tuvo lugar en Madrid un evento organizado por el Consejo de Productos del Mar de Noruega en España, una jornada informativa con cocina en directo donde dieron a conocer no solo las sorprendentes propiedades del salmón, sino también las muchas formas de consumirlo. No por nada este es el pescado favorito de los deportistas de élite, como el futbolista Erling Haaland, cara visible de esta campaña.

Beneficios y valor nutricional del salmón noruego

Al criarse en heladas aguas del norte, lo que permite que el crecimiento del salmón del Atlántico (Salmo salar) ocurra de forma lenta y controlada, provocando que este pescado azul noruego desarrolle mayor cantidad de grasa intramuscular saludable y equilibrada. Es por ello que muchos lo consideran todo un 'superalimento', ya que su proporción de grasas poliinsaturadas (omega-3 y omega-6) es muy alta, en torno al 12-15%.

Salmón salvaje remontando un río PIXABAY

Este tipo de grasa hace que el salmón noruego sea delicado a la hora de cocinar, pero también mucho más fácil y rápido de preparar. Este famoso pescado (que tiene incluso tu propio color: el salmón) es delicado, pero sencillo, como demostró la chef Blanca Mayandía en el evento celebrado en torno al icono de la gastronomía noruega. En menos de media hora, llegó a preparar hasta cuatro platos de salmón con varios procedimientos: crudo, ahumado, al vapor y a la plancha.

Como explicaba el nutricionista y creador de contenido Rubén García, quien también asistió al evento, el salmón es una fuente de proteína muy polivalente en cocina. Posee además otros compuestos esenciales (como antioxidantes y vitaminas) que ayudan a la concentración y a mantener un mejor estado de ánimo, y se incluye habitualmente en cualquier dieta equilibrada al menos dos veces por semana.

El salmón noruego ha sido elegido como el pescado favorito por los Españoles en numerosas encuestas y, como explicábamos antes, es el equivalente simbólico del jamón ibérico allí. Como curiosidad, este pescado no solo es un icono muy apreciado en Noruega, sino que también dispone de su propio cuchillo especializado (el cuchillo salmonero) para su corte, similar al jamonero.

En las próximas semanas publicaremos en LA RAZÓN una serie de recetas para las fiestas de Navidad con el salmón noruego como protagonista. Permanezcan atentos si quieren complacer a sus invitados con preparaciones sencillas, saludables y rápidas de preparar para estos días.