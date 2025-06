Guinea Ecuatorial, tierra de tubérculos, especias y frutas tropicales

La diversidad étnica y la rica naturaleza de Guinea Ecuatorial ha provocado que la gastronomía local sea rica, variada y natural. Lo es porque está alimentada por numerosísimos productos locales vegetales, que podemos encontrar en los mercados típicos con una enorme variedad de frutas y verduras. La yuca y el ñame son dos de los tubérculos más empleados en la cocina guineana. La primera la estrella en la cocina sudamericana, que se ha extendido por todo el mundo. Lo cierto es que gusta porque se parece a la patata, pero contiene un mayor contenido de almidón y es un alimento nutritivo y rico, que no debemos confundirla con la malanga. Ésta, suele tener un tamaño más pequeño y estar cubierta de pelosidades.

Podemos encontrarla de color blanco, pero también las hay amarillentas o con pintas moradas y de otros tonos. Tiene un sabor que recuerda a los frutos secos. Y, ojo, no se debe consumir en crudo, ya que puede resultar tóxico por su contenido en oxalato de calcio, una sustancia tóxica que puede irritar la boca y la garganta. Esta sustancia se elimina una vez que el tubérculo ha sido cocinado. Aunque el ñame no nos resulte familiar, es un producto popular en las Islas Canarias, donde existen plantaciones. Además, es muy versátil, ya que se puede freír, hervir u hornear. Asimismo, también sirve para preparar harina con la que realizar elaboraciones.

El maíz, la yaca, el coco y la guayaba, realmente excepcionales, tanto por su tamaño como por su calidad y sabor, son otras materias que no faltan en la despensa de los guineanos. Asimismo, el cacahuete y el cacao están considerados los mejores del mundo.

Por supuesto, no nos podemos olvidar de la okra, también denominada quingombó, una hortaliza injustamente desconocida. Está cubierta por unos pelitos microscópicos y su verde es de tono apagado. Posee un sabor particular ligeramente amargo y en crudo es crujiente y sus semillas son redondas. Guisada, sin embargo, suelta una especie de mucosidad que ayuda a engordar cualquier sopa o guiso. También, se come como encurtido y es utilizada como alternativa a la aceituna en cócteles, como el martini y el bloody mary. La sawa sawa es ideal para la preparación de zumos, lo mismo que la guayaba y la djaka, fruta exótica donde las haya.

A la atanga se la conoce como la «pera africana», posee una textura cremosa similar al aguacate y suele consumirse hervida o asada. Es rica en grasas saludables y proporciona una fuente importante de energía. Y si hablamos de frutas tropicales, típicas son el mango, muy popular, la piña, perfecta para consumir después de las comidas pesadas y la guayaba. Lo que en este país se conoce como «chocolate» o modica es en realidad la semilla del mango silvestre africano, también denominado «ogbono», que se vende en polvo o en piedra.

Cuidado, porque no debemos confundirla con el mango común, ya que son dos especies distintas. En Guinea Ecuatorial se distingue entre el plátano macho, utilizado principalmente para cocinar, y la banana dulce, que se consume como postre o acompañamiento. El fruto del pan es otra fruta tropical importante. Su nombre proviene de su textura similar al pan cuando se cocina. Seguimos con las frutas, porque el «abam» es otra que ha captado el interés por su sabor distintivo, lo mismo que la uva negra silvestre, que se conoce como cereza local y se caracteriza por su gusto dulce, de ahí que se consuma tanto fresca como en jugos o mermeladas.

Tilapia y carne de ballena

Asimismo, al tratarse de un país marítimo los pescados también son protagonistas de varias recetas. De ahí que debamos mencionar el colorado, el emperador atlántico, el chicharro, el pargo, la tilapia y el congrio. También, el tiburón, llamado cazón lechoso, y la raya látigo. En el sur de Bioko, concretamente en Ureca, existe la tradición de comer tortugas marinas y sus huevos y en Annobón, sus habitantes se alimentan de carne de ballena tras su caza.

Y, entre los crustáceos y moluscos, destaca un tipo de gamba, llamada camarón guineo, los cangrejos, la langosta, que es posible disfrutar recién capturada, las jaibas y los bilolas, una especie de caracol, que llega a la mesa con salsa. Paladares carnívoros, sepan que las carnes más frecuentes en este destino son el pollo, el cebú y la carne de cabra, además de la procedente de pequeños animales que habitan el bosque, como el pangolín, la tortuga, el cocodrilo, el mono, la gacela y el antílope. En definitiva, todos son ingredientes de elaboraciones muchas de ellas coronadas con un ingrediente secreto, que es el condimento andok. Y, entre las especias no podemos dejar de hablar de la pimienta de Guinea, versátil y con un agradable picante.