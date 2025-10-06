Habla Nº 36, esencia de la Syrah en su expresión más pura y elegante

Bodegas Habla presenta Habla Nº36, la nueva joya de su colección numerada más exclusiva que encarna la esencia de la variedad Syrah en su expresión más pura y elegante. Es un monovarietal de Syrah, una de las variedades que mejor define la identidad de la bodega extremeña y que marcó los primeros pasos de su historia hace casi dos décadas, con el emblemático Habla Nº3. Este Vino de la Tierra de Extremadura, elaborado en viticultura ecológica y 12 meses de crianza en barrica de roble francés, combina el saber hacer de la bodega con el carácter único de su viñedo ecológico, donde la Syrah ha sabido adaptarse y crecer con personalidad, elegancia y autenticidad; hasta convertirse en una de las variedades más icónicas de Habla Números.

La colección de Habla Número representa un viaje en el tiempo a lo largo de la historia de la bodega: cada año, se seleccionan únicamente aquellas variedades que mejor se expresan en el viñedo para transformarlas en ediciones únicas e irrepetibles. Cada “Número” cuenta así una historia distinta, marcada por la tipicidad del terreno, el clima y el alma del viñedo, convirtiéndose en auténticos objetos de deseo para los amantes del vino.

Habla Syrah: el emblema de la colección

El viñedo ecológico, los suelos pizarrosos, la climatología cambiante y la experiencia de nuestro equipo de viticultura ofrecen un escenario ideal para que la variedad Syrah se adapte con precisión y revele su carácter más genuino. Esta edición limitada expresa con fidelidad la personalidad de la finca, con un equilibrio refinado entre fruta, estructura y crianza.

La piel del fruto, protagonista en esta edición, aporta textura y profundidad, mientras que la crianza en roble francés se ha afinado con precisión para realzar, no dominar; buscando siempre la elegancia y armonía que distingue a los Syrah de HABLA.

Añada 2022: la expresión de la naturaleza

El año 2022 estuvo marcado por condiciones climatológicas extremas que, unidas al manejo sostenible del viñedo ecológico y a la biodiversidad de su entorno; han potenciado la concentración y calidad de la uva. Gracias al cuidado minucioso en el viñedo y a la capacidad de mantener las plantas sanas e hidratadas, la uva alcanzó un punto de maduración excepcional. El Syrah de esta añada ofrece frutos pequeños, de piel firme y concentrada, capaces de traducirse en vinos de color profundo, aromas intensos y estructura elegante.

Habla Nº36 se presenta en la icónica botella cilíndrica, tan reconocible como deseada. Su diseño minimalista, inspirado en la fuerza conceptual de la portada del disco "Presence" de Led Zeppelin, trasciende de lo funcional para convertirse en un objeto de culto. Una pieza que captura miradas y despierta curiosidad, reflejando la filosofía de exclusividad que caracteriza a cada edición de la colección numerada.

Notas de cata

Vista: intensidad profunda marcada por su maduración, con elegantes texturas y reflejos mate que muestran su tono cereza picota.

Aroma: expresión noble de la variedad Syrah y de la identidad del paraje de la finca. Entrelaza los aromas de las frutas como la cereza y la ciruela, acompañados con recuerdos florales de lila que dejan su fragancia más exuberante. La profundidad la acompañan notas silvestres de zarzamora y tonos dulces de chocolates mentolados. La complejidad de su personalidad está envuelta por un carácter tostado y balsámico.

Boca: siempre goloso nos seduce la cremosidad con la que atraviesa de forma delicada su paso en boca. Syrah elegante, equilibrado y sincero que nos permite degustar de forma placentera esta nueva edición. Cada recuerdo que apreciamos en su aroma se intensifica en su recorrido. Una nueva propuesta que enamora desde el corazón de su viñedo hasta el último sorbo de la copa.

PVP: 29 euros