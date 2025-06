illycaffè se asocia con The World's 50 Best Restaurants 2025 para celebrar la alta cocina internacional

illycaffè, líder mundial en café sostenible de alta calidad, renueva su asociación con The World's 50 Best Restaurants, la prestigiosa clasificación internacional que celebra la excelencia gastronómica mundial, para su edición de 2025. Esta colaboración reafirma la larga conexión de illycaffè con el mundo de la buena mesa, con el que comparte valores fundamentales: la búsqueda de la calidad, el uso de las mejores materias primas y la dedicación a la preparación artesanal, todo ello al servicio de la creación de experiencias inolvidables.

En su 23ª edición y por primera vez en Turín, The World's 50 Best Restaurants contará con illycaffè como socio cafetero exclusivo en todos los momentos clave del evento. Desde las #50BestTalks, un foro que profundiza en temas urgentes de la industria de la hostelería, hasta el Festín de los Chefs y la esperada ceremonia de entrega de premios en la que se desvelará la clasificación de The World's 50 Best Restaurants 2025, illycaffè desempeñará un papel central a la hora de llevar la cultura del café a la vanguardia de la alta cocina.

«Estamos orgullosos de renovar nuestra asociación con este prestigioso evento que celebra la excelencia gastronómica a nivel mundial. Nuestro vínculo con la alta cocina se basa en valores compartidos: la búsqueda constante de la calidad, el respeto por las materias primas y la atención al detalle. Participar en esta edición, celebrada por primera vez en Italia, tiene un significado aún más profundo para nosotros: es una oportunidad para reafirmar el papel central de la cultura del café en el diálogo entre las personas, el territorio y los sabores», afirma Cristina Scocchia, CEO de illycaffè.

Durante la ceremonia oficial de entrega de premios en Lingotto Fiere, illycaffè dará la bienvenida a los invitados al cóctel con un stand especial dedicado a la innovación cafetera. Los asistentes tendrán la oportunidad de experimentar la batidora personal portátil, una versión compacta de la máquina presentada por primera vez por illy en la Expo Milano 2015. Este dispositivo patentado permite a los usuarios crear una mezcla de café personalizada mezclando los nueve componentes distintos de la mezcla illy 100% Arabica en proporciones variables.

La oportunidad de crear una mezcla personalizada basada en las preferencias sensoriales individuales, suele estar reservada a los chefs embajadores de illy, que la utilizan para ofrecer una experiencia única y a medida a sus clientes.

El programa illy Chef Ambassador será el punto central de la presencia de illycaffè en The World's 50 Best Restaurants 2025. Por primera vez desde la creación del programa, los 23 chefs se reunirán en Turín para celebrar el anuncio de la clasificación de 2025.

Creado para tender un puente entre el mundo del gusto y el del café, el programa cuenta con un excepcional grupo de chefs que ejemplifican los valores fundamentales de illy en todo el mundo. Entre ellos se encuentran los Maestros de la Excelencia, chefs con estrellas Michelin; Chefs Sostenibles, galardonados con la Estrella Verde Michelin por su compromiso medioambiental; y aclamados Chefs Pasteleros, innovadores en la alta pastelería contemporánea.