El ingrediente secreto para que la mayonesa aguante hasta dos meses en la nevera

Tras un comienzo de mes marcado por las bajas temperaturas y las precipitaciones, el calor parece estar instalándose de forma permanente en la Península Ibérica. Y, aunque "hasta el 40 de mayo no te quites el sayo" solía ser una verdad universal, los más calurosos están empezando a sudar la gota gorda.

Además de las personas, los alimentos se ven muy alterados por las altas temperaturas. Las bacterias y los gérmenes se multiplican y reproducen de forma mucho más descontrolada cuando están entre 5ºC y 65ºC. Esta franja favorece increíblemente su proliferación, lo que puede contribuir a que se produzca una intoxicación alimentaria.

Una de las estrellas de la gastronomía veraniega española es la mayonesa, solo hay que mirar las ensaladillas, las ensaladas de pasta frías, los sándwiches, los huevos rellenos... Existe una amplia variedad de alternativas de este aderezo para todos los gustos e intolerancias: lactonesa, mayonesa vegana, con yogurt, con agua de garbanzos (acuafaba), etc.

Pero seguro que no conoces este ingrediente secreto que hará que tu mayonesa dure hasta casi dos meses en la nevera sin echarse a perder. El principal culpable de que la mayonesa no aguante en la nevera es el huevo, que se corrompe a los pocos días, y más fácilmente con el calor. Pero añadiendo un par de cucharadas del elemento que te mostraremos en esta receta, tu mayonesa o mahonesa quedará de rechupete y podrás disfrutarla durante mucho más tiempo

Ingredientes:

1 huevo

1 vaso de aceite de girasol o de oliva virgen extra

2 cucharaditas de mostaza

Zumo de limón

Sal

2 cucharadas soperas de kombucha (neutra o de cualquier sabor)

Efectivamente, el ingrediente secreto es ni más ni menos que la "kombucha", esa bebida fermentada que es tan popular. Añade un par de cucharadas soperas mientras se prepara la mayonesa y déjala fuera del refrigerador (sin exponerla al sol) durante 6 horas. De esta manera se consigue que comience la fermentación, lo que no afecta prácticamente al sabor y hará que aguante en buen estado en la nevera por casi dos meses.

No importa realmente el sabor de kombucha que escojas, ya que no se notará en la salsa. Además, puedes añadirle otros ingredientes para elevar esta mayonesa a otra categoría: ajos (alioli con kombucha, de campeonato), tomates secos, eneldo, especias, etc.

Por supuesto, para que aguante tanto tiempo sin ponerse mala, debes refrigerarla en la nevera, con cuidado de que quede bien tapada. Para evitar que se cree una costra seca en la superficie, puedes añadirle una capa de film transparente pegada al ras de la salsa.

La "influencer" de cocina Wini Walbaum (@winiwalbaum en redes sociales) compartió un vídeo a través de su cuenta de TikTok en el que daba a conocer este truco y explicaba por qué funciona.