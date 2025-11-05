Kaito Hand Roll Bar: la barra japonesa que conquista Madrid con su auténtico sabor tokiota

Madrid se ha rendido a la última apertura del Grupo China Crown: Kaito Hand Roll Bar, un espacio que recupera la esencia de los hand roll bars de Tokio, donde el protagonista absoluto es la barra y el ritual gastronómico que se vive frente al maestro sushi. Situado en la calle Lagasca 48, Kaito propone una experiencia diferente, informal y cercana, centrada en la frescura del producto y en la técnica del chef japonés Koichi, llegado directamente desde Tokio.

Inspirado en las tabernas japonesas tradicionales, ofrece un formato sin reservas y con servicio por orden de llegada, lo que refuerza su carácter espontáneo. El local gira en torno a una larga barra de madera donde el maestro prepara, uno a uno y al momento, los hand rolls —conos de alga nori crujiente rellenos de arroz y pescado— ante la vista de los comensales.

Una carta que combina técnica, frescura y tradición

La carta, breve pero cuidada, rinde homenaje al mejor producto del mar con elaboraciones como el Toro, el Atún, el Salmón o el Ebi Furai, una combinación deliciosa de langostinos crujientes, aguacate y mayonesa de chili-garlic.

Entre las opciones más sofisticadas destacan el Foie con salsa de anguila y manzana caramelizada, el Soft Shell Crab o el Wagyu premium con cebolleta. La experiencia alcanza su punto álgido con el Kaito Especial, elaborado con solomillo de ternera infusionado en whisky japonés.

Sashimi en Kaito Hand Roll Bar Cedida

Para quienes buscan una degustación más completa, Kaito ofrece menús de 3, 4, 5 o 6 piezas, con precios que van desde los 15 a 35 euros, permitiendo explorar diferentes combinaciones de sabores y texturas. Completan la propuesta sashimis, nigiris, tatakis, brochetas, uramaki y postres japoneses como mochis, helados de matcha o yuzu y té matcha artesanal.

Sake, vinos y cócteles con alma japonesa

La carta líquida de Kaito es otro de sus grandes atractivos. Ofrece una selección de sakes premium como Born Gold Junmai Daiginjo o Naruto Tai Ginjo Genshu, junto a vinos nacionales, cervezas japonesas como Kirin o Sapporo, y champán francés para quienes buscan un maridaje más sofisticado.

El ritual “Shake Itadakimasu”: una experiencia espiritual

Durante el servicio, el maestro Koichi realiza el “Shake Itadakimasu”, un ritual japonés en el que se bendicen los alimentos levantando un salmón con ambas manos, en señal de gratitud hacia la naturaleza, los productores y los cocineros. Este gesto simbólico, que en Tokio se reserva para ocasiones especiales, refuerza el respeto por el producto y la conexión espiritual con la comida.

Con un precio medio de 30 a 35 euros y un servicio que funciona sin reservas, Kaito Hand Roll Bar ha logrado posicionarse en pocos meses como uno de los locales más comentados de la capital.