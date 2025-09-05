Nordés presenta la edición Nº2 de La Maxia del Atlántico, la edición limitada que celebra su origen gallego

Nordés invita a comenzar la temporada celebrando la esencia de Galicia. La nueva edición limitada Nº2 de la colección La Maxia del Atlántico, ya está disponible, ofreciendo una experiencia sensorial que refleja la riqueza del mar y la naturaleza gallega. Esta segunda entrega de la colección conserva el sabor equilibrado que distingue a la ginebra gallega, ahora con un diseño renovado que rinde homenaje al paisaje y la tradición marítima de la región.

Tras el éxito de la primera edición, inspirada en los faros gallegos, Nordés vuelve a sorprender con un diseño que traslada a su icónica botella algunos de los tesoros gastronómicos más representativos. Ostras, vieiras, zamburiñas, mejillones, bígaros, xoubas o berberechos se reinterpretan con acabados que recuerdan al brillo nacarado de las conchas y a las escamas de los peces.

Una edición que, sin dejar de lado su carácter de siempre, convierte a Nordés en una pieza deseada por coleccionistas y en un símbolo de autenticidad.

El interior conserva intacta la esencia que distingue a Nordés, una ginebra fresca y equilibrada gracias a la base de uva albariño y a una cuidada selección de botánicos. Bajo el lema Maxia Pura, esta edición invita a disfrutar de cada instante con intensidad y autenticidad, haciendo de cada brindis una experiencia memorable que va más allá de la copa.