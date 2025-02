Prepara estos donuts sin azúcar

No llevan azúcar pero los dátiles y las nueces les dan un montón de sabor y dulzor, si no te gustan los dátiles, no te preocupes, aunque los utilices en esta receta, el resultado, no sabe a dátil.

Entre los ingredientes tienes varias opciones de harinas para prepararlo sin gluten, y también podrías prepararlo sin lácteos.

Ingredientes para los donuts:

8g de impulsor o levadura química de repostería

30g de nueces o almendras

30g de agua, bebida vegetal o leche

40g de dátiles

2 huevos

65g de harina de arroz, de sarraceno o de avena, de espelta, de trigo

25g de aceite de oliva

Ingredientes para preparar donuts de nueces Violeta happy baker @violetahappybaker

Receta de los donut paso a paso:

Quita el hueso a los dátiles y remójalos durante 5 minutos en la bebida vegetal caliente.

en la bebida vegetal caliente. Añade el huevo, el aceite y tritura muy bien con la batidora o procesador de alimentos, hasta que los dátiles se vean como una crema.

o procesador de alimentos, hasta que los dátiles se vean como una crema. Muele las nueces con la batidora o procesador de alimentos, hasta que sean migas, pueden tener algún trocito más grande, para de moler antes de que se empiecen a convertir en crema de frutos secos.

con la batidora o procesador de alimentos, hasta que sean migas, pueden tener algún trocito más grande, para de moler antes de que se empiecen a convertir en crema de frutos secos. Junta la mezcla batida de los dátiles, con las nueces molidas, la harina, el impulsor y remueve bien con unas varillas .

. Reparte la masa en moldes para donuts, y hornea a 180 ºC durante 15 ó 20 minutos.

para donuts, y hornea a 180 ºC durante 15 ó 20 minutos. Si no tienes el molde especial para donuts, puedes utilizar esta receta en un molde para hacer magdalenas, estarán igual de ricas, pero como el molde es un poco más grande y sin agujero en el centro, es posible que necesiten 5 minutos más de horno.

para donuts, puedes utilizar esta receta en un molde para hacer magdalenas, estarán igual de ricas, pero como el molde es un poco más grande y sin agujero en el centro, es posible que necesiten 5 minutos más de horno. Espera un minuto, saca los donuts del molde con cuidado y déjalos enfriar sobre una rejilla.

sobre una rejilla. Cantidades para 6 donuts.

Ingredientes para el glaseado:

50 gr de manteca de coco o mantequilla

30 gr de caramelo de dátiles o 15g de miel

Receta del glaseado paso a paso: