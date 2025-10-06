Los primeros vinos con la "firma" de Miguel Alonso del Yerro

Miguel Alonso del Yerro ha continuado la saga familiar emprendida por Javier y María. Ingeniero agrónomo de formación, pasó sus primeros años trabajando en el mundo financiero y en 2011 se incorporó al proyecto familiar a cargo de la dirección comercial. Actualmente está a cargo de la dirección técnica de la bodega tras varios años de formación y de haber visitado las principales regiones vitivinícolas de Portugal, Francia e Italia. Tras ese bagaje, ahora presenta sus primeros vinos de autor, la añada 2021 de Alonso del Yerro y María. Son producto de un cosecha singular marcada por Filomena, una primavera lluviosa y olas de calor en verano.

María 2021 es un tinto elegante que desprende equilibrio. Frutal e intenso pero muy fresco a la vez. Un vino moderno que rescata la frescura de los mejores clásicos. Notas florales (violeta) y frutas negras (cereza madura y moras) con madera armoniosa en nariz (marron glacé, garrapiñadas). Boca potente, tensada hasta el final por el frescor de la caliza, con un punto salado sobre taninos sedosos que recuerdan la mineralidad de las parcelas de origen. En la etiqueta se describen las parcelas de procedencia: el Circo y Violeta. 70 euros.

Por su parte, Alonso del Yerro 2021 es el vino más emblemático de la casa. El carácter y la complejidad del tempranillo unidas a la frescura y concentración propios de la añada. Elaborado a partir de una selección de uvas de la variedad tempranillo en los privilegiados viñedos de la finca Santa Marta, con gran diversidad de suelos. Alonso del Yerro es un vino muy aromático, goloso, fresco y equilibrado. 23 euros.