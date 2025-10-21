La propuesta de la bodega Figuero

La familia Figuero nos propone un regalo para enriquecer las celebraciones navideñas: originalidad, exclusividad y calidad.

Un estuche cilíndrico elaborado a mano con materiales de primerísima calidad reutilizable, aliado perfecto para ir de picnic o un útil elemento decorativo: una botella de PAGO DE TORROSILLO, añada 2019. 100% Tinto Fino. Procedente de un Viñedo Singular de 1,79 ha. plantado a mano en 1950 por su fundador, José María García. Conformando un paisaje único en el pueblo de La Horra, aportándole frescura, equilibrio y una acidez natural.

Dos copas de Riedel, modelo Mise en Place de gran transparencia, perfectas para adaptarse a tintos de alta gama. Su diseño ayuda a la oxigenación del vino y una lectura del color tinto.

PVP Estuche completo: 90 euros IVA incluido. Solo disponible durante la Campaña Navideña.

Sobre FIGUERO

La bodega Figuero nace del sueño de José María que, a sus 65 años, lejos de dejar el trabajo se aventuró en un nuevo proyecto con su mujer, Milagros, fundar la bodega Figuero. Consciente de que durante 40 años fue el proveedor de las bodegas más reconocidas en Ribera del Duero y que con sus uvas se han elaborado grandes vinos.

Figuero es un homenaje a nuestro origen, una apuesta por la tierra y por la sabiduría que pasa de padres a hijos. Un proyecto que respira familia por sus cuatro costados, regalando el primer homenaje a su mujer, Milagros Figuero. Quien entrega su apellido cómo muestra de una vida compartida, de un día a día recorriendo el viñedo.