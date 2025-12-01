¿Por qué no deberías usar una cacerola para hervir los huevos? Este es el motivo

De primeras, el huevo pasado por agua puede parecer una tarea sencilla, sin embargo se necesita ser muy preciso para determinar el punto de cocción perfecto. Al usar la cazuela a menudo los recocemos, haciendo que la yema se solidifique.

Pero por suerte, Tom Ferris , experto en huevos de Roostys, nos cuenta una forma más sencilla de obtener una "yema cremosa y perfecta" sin necesidad de una sartén ni agua.

La mejor manera de cocer huevos

Ferris explica que la freidora de aire eléctrica puede cocinar huevos con mucho más control y precisión que el método tradicional ya que el secreto está en la precisión de la temperatura. Un ámbito en el que las freidoras de aire son expertas. "Básicamente, recreas el mismo ambiente que el agua hirviendo, pero sin el desorden ni la espera. Es más rápido, más eficiente, y ni siquiera tienes que llenar el fregadero con platos después", declara Ferris.

Modo de preparación

Este proceso es muy sencillo y se puede replicar fácilmente en casa.

Primero, ajusta la freidora eléctrica a 140 °C y déjala precalentar antes de comenzar. Una vez el aparato haya ganado temperatura coloca los huevos directamente en la cesta , sin papel de aluminio, bandeja ni ningún soporte adicional.

Mientras tanto, prepara un recipiente con agua helada para detener la cocción más tarde.

Transcurrido el tiempo de cocción, transfiera los huevos a un baño de hielo durante dos minutos. Este choque térmico evita que la yema se siga cocinando y ayuda a mantener una textura cremosa.

Por último, pasado este tiempo, se pueden pelar los huevos. La cáscara suele desprenderse fácilmente, sin romperse ni dejar residuos.

Ten en cuenta que cada freidora de aire funciona de manera diferente, por lo que es posible que debas ajustar el tiempo varias veces hasta encontrar el resultado perfecto.

Un gran desayuno

Ligeros, sabrosos y agradables, los huevos pasados por agua combinan muy bien con todo tipo de alimentos.

Para acompañarlos, basta con añadir unas rebanadas de aguacate, un poco de sal y pimienta, o incluso unas hierbas frescas como cebollino o perejil.

Otra opción es servirlos con tostadas integrales y unas gotas de aceite de oliva, dejando que la yema se derrame suavemente, creando una textura irresistible.