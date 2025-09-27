La receta exprés de Karlos Arguiñano: alubias con verduras fáciles y saludables

Esta semana arrancó oficialmente el otoño y, con él, parece que el frío ya empieza a hacerse notar en España. El cuerpo pide platos de cuchara y elaboraciones más reconfortantes: pronto llegará el momento de disfrutar de un cocido o de un chocolate caliente con churros.

En esta ocasión, esta propuesta sencilla no requiere demasiado tiempo en la cocina. Se trata de unas alubias blancas con verduras, una receta de Karlos Arguiñano pensada para dos personas y que puede estar lista en unos 20 minutos, especialmente si se utilizan alubias en conserva en lugar de cocerlas previamente.

Ingredientes

1 bote de alubias blancas cocidas

1/2 calabacín

1 cebolleta

1 puerro

2 cucharadas de salsa de tomate

4 cucharadas de aceite de oliva

Sal al gusto

Elaboración paso a paso

Paso 1. Lava y trocea las verduras: la cebolleta en dados pequeños, el puerro en rodajas finas y el calabacín en medias lunas.

Lava y trocea las verduras: la cebolleta en dados pequeños, el puerro en rodajas finas y el calabacín en medias lunas. Paso 2. Calienta el aceite en una sartén amplia, añade las verduras, tapa y deja pochar a fuego medio durante unos 8 minutos.

Calienta el aceite en una sartén amplia, añade las verduras, tapa y deja pochar a fuego medio durante unos 8 minutos. Paso 3. Incorpora las alubias bien escurridas, la salsa de tomate y un poco de sal.

Incorpora las alubias bien escurridas, la salsa de tomate y un poco de sal. Paso 4. Remueve con suavidad y sirve en platos hondos.

Arguiñano sugiere que, si se prefieren cocidas en casa, lo ideal es dejarlas en remojo la noche anterior y después cocinarlas en una olla rápida con una cabeza de ajos entera, una hoja de laurel y un poco de sal. Se cubren con agua fría y se cuecen unos 25 minutos.

El chef también recuerda un detalle importante: al comprar legumbres secas (ya sean alubias, garbanzos o lentejas) conviene revisar la fecha de envasado, ya que “si son muy viejas, por mucho tiempo que las tengamos cociendo, no se ablandarán”.

¿Conviene usar alubias de bote?

Las alubias en conserva son una opción práctica y saludable para el día a día, aunque con algunas diferencias respecto a las secas cocidas en casa. A nivel nutricional, ambas aportan proteínas, hidratos de carbono y fibra en cantidades similares. La principal variación suele estar en el sodio, más elevado en las envasadas por la sal añadida como conservante. No obstante, al enjuagarlas bajo el grifo puede reducirse en torno a un 40%.

Las cocidas en casa tienen la ventaja de poder controlar mejor la cantidad de sal y, además, mantienen una textura más firme, algo que muchos cocineros valoran en guisos tradicionales. Las de bote, en cambio, tienden a resultar más blandas por el tipo de cocción industrial.

Aun así, algunos chefs reconocidos, como José Andrés, han defendido la calidad de ciertas marcas de legumbres en conserva y su utilidad para facilitar el consumo de este alimento de forma rápida y sencilla.