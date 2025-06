El restaurante peruano Maido es el mejor del mundo

Mitsuharu Tsumura, Micha para los amigos ha conseguido que el mejor restaurante del mundo se encuentre una vez más en América Latina. En concreto, en Lima, misma ciudad peruana en la que se sitúa Central. Virgilio Martínez y Pía León lograron tan prestigioso reconocimiento, que otorga la tan mediática lista The World’s 50 Best Restaurants, en 2023, año en que por primera vez en la historia un establecimiento de esta parte del globo encabezaba este ranking. Así que sí, la cocina peruana lidera la gastronomía mundial tras pasar Maido del quinto puesto al primero. En 2022 ocupo el 11 y en 2023, bajó al sexto.

El cocinero peruano sustituye a Disfrutar, en Barcelona y dirigido por Eduard Xatruch, Oriol Castro y Mateu Casañas, que pasa a formar parte del grupo llamado “Best of the Best”, creado en 2019 y al que ya pertenecen elBulli, que acaparó el podio cinco veces, cuatro de ellas de forma consecutiva, ya que Ferran Adrià obtuvo la distinción en los años 2002, 2006, 2007, 2008 y 2009, algo que ya no volverá a ocurrir. Por su parte, otro español El Celler de Can Roca se subió al podio en dos ocasiones, en 2013 y en 2015. Además de estos dos espacios, lo ocupan Central, The French Laundry y Eleven Madison (Estados Unidos), The Fat Duck (Inglaterra), Osteria Francescana (Italia), Geranium y Noma (Dinamarca) y Mirazur, en Francia.

Micha no procede de una familia de cocineros, pero cuenta que su pasión por el oficio nació a principios de los 90 al ver cocinar a una persona que trabajó con su abuela, a la que no conoció y quien preparaba comida criolla. Ya en secundaria, sus padres observaron que su pasión por los fogones iba en serio, así que estudió cocina en la Universidad de Rhode Island, en los Estados Unidos.

Maido presumirá de esta distinción durante todo este 2025. Recordemos que volvió a ser elegido como el mejor de América Latina en 2023 por la lista Latin America’s 50 Best Restaurants, misma ceremonia en la que recibió el premio Estrella Damm Chef’s Choice Award, votado por sus colegas. Ya lo había sido en 2017, 2018 y en 2019. Lo cierto es que Maido es famoso por su cocina nikkei, una fusión de la gastronomía peruana y japonesa. Es decir, aplica como nadie técnicas niponas a los productos peruanos. Pero, ¿quién es Micha? Nacido en Lima y de padre de padre japonés, estudió en la Universidad Johnson & Wales en Estados Unidos. Su trayectoria incluye experiencia en diversos restaurantes de Japón, Estados Unidos y Perú antes de fundar Maido. Se trata de su propio proyecto en el que en cada plato cuenta una historia y en cada sabor, transmite un recuerdo: “Cada detalle, cada instante, cada experiencia, nos transporta a los recuerdos más preciados de este maravilloso viaje, que iniciamos en el 2009. En nuestra cocina, recordamos el pasado, disfrutamos del presente y soñamos con la cocina del futuro.

¿Cuánto cuesta comer en Maido? El chef diseña varias propuestas: Experiencia Maido sin maridaje (285 euros); con maridaje Maido, 456; con maridaje Tokujou 588 y con armonía sin alcohol 377.

Algunos platos de su creación son el Zigzag Amazónico, llamado así una elaboración con un chorizo regional con crema de loche; el jamón de paiche ahumado con emulsión de ají dulce, melipona y karashi, y la receta denominada “A lo pobre”, que en realidad es un corte de wagyu con arroz crujiente y yema de huevo de codorniz. Con “El Intruso” llega a la mesa una papa runtus con mousse de foie gras, higos y miel de picarón, mientras que en el “Sivinche” el comensal disfruta de un camarón de Ocoña con chichare, hierbas andinas y coral nitro. La molleja de ternera ahumada la sirve con choclo encurtido, tenkatsu y umami dashi, que antecede al sorbete de papayita arequipeña y wasabi y al batido arequipeño. Sorprende el juego de sabores del colágeno de mar y tierra con la concha de abanico y navajas de Huarmey y los caracoles tanto como el ramen, es decir, los fideos de calamar con reducción de tonkotsu y cecina. Dos de los platos fuertes son el asado de tira amazónico elaborado durante 50 horas y acompañado de espuma de pituca, infusión de cocona, ají dulce amazónico y emulsión de ají negro y el toro cortado en mesa con uni, salsa de yemas y shari. ¿Un postre? El helado de hongos crujientes con espuma de queso mantecoso, leche de soja y hierbaluisa.