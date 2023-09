Utiliza estos sencillos trucos para arreglar una mayonesa cortada

El debate sobre el origen de la mayonesa es una de las disputas internacionales más antiguas. Algunos afirman que fue creada por el cocinero del duque de Richelieu, quien encabezó la campaña de invasión a Mahón (actualmente Menorca). Según esta versión, el cocinero inventó esta salsa y la incluyó en la cena de Navidad, donde todos los oficiales de la campaña quedaron muy complacidos. Otros sostienen que la salsa ya existía en la isla y que los franceses simplemente se apropiaron del territorio y de la receta, inventando de paso la anécdota sobre el cocinero para justificar el robo.

No obstante, y sea cual sea su origen, lo cierto es que hoy la mayonesa es una de las salsas más comunes en los hogares españoles. De hecho, hay muchas recetas en nuestra gastronomía que la incluyen como ingrediente principal. El secreto de la mayonesa no es únicamente su sabor, sino también su sencilla elaboración, que únicamente incluye cuatro ingredientes: huevo, aceite de oliva, zumo de limón o vinagre y sal.

Para prepararla debemos añadir en el vaso de la batidora el huevo, una pizca de sal, un chorrito de vinagre o de zumo de limón y luego ir añadiendo el aceite. Después batiremos la mezcla a una potencia constante, ni muy baja ni muy alta y, poco a poco, iremos añadiendo más aceite. Continuaremos así hasta que la salsa tenga la consistencia deseada.

El único problema que puede surgir en la elaboración de la mayonesa es que esta se corte, aunque no es un problema menor. Es algo que puede suceder si la cantidad de aceite es excesiva y el agua del huevo no es capaz de absorberla. También puede suceder porque no se han mezclado los ingredientes en el orden adecuado o porque se ha batido muy rápido. Otra de las principales causas de que la mayonesa se corte es la inadecuada temperatura de los ingredientes. Tanto el aceite como los huevos deben estar a una temperatura ambiente. Así que, si guardamos los huevos en la nevera, es necesario sacarlos con tiempo para que se atemperen.

¿Cómo se arregla una mayonesa cortada?

Para solucionar el problema de una mayonesa cortada, se puede intentar agregar una cucharadita de agua caliente y batir nuevamente hasta que la mezcla se emulsione correctamente. Otra opción es comenzar con una nueva yema de huevo en otro recipiente y agregar gradualmente la mayonesa cortada mientras se bate constantemente. Esto permitirá que la nueva yema de huevo actúe como un emulsionante y ayude a recuperar la consistencia deseada.