Una velada mágica que fusionó vino, música, danza, gastronomía y astronomía

La Bodega Señorío de Sarría acogió una experiencia que trascendió lo ordinario y celebró la esencia de la Zona Media de Navarra: "Noches Lunáticas". Cerca de 100 invitados fueron testigos de cómo el vino, el arte, la danza, la astronomía y la gastronomía navarra se entrelazaron bajo la luz plateada de la Luna, consolidando una propuesta de enoturismo de alta calidad impulsada por el Consorcio de Zona Media en el marco del Plan de Sostenibilidad Turístico.

Las jornadas, celebradas a finales de septiembre, se concibieron como veladas sensoriales nocturnas, donde el vino, el patrimonio y las estrellas se fusionaron en una alquimia perfecta, dando protagonismo a los elementos identitarios de la comarca.

La experiencia comenzó con “Luz de Barricas”, un espectáculo inmersivo en la que el arte y la música vibraron entre los antiguos depósitos de cemento. Los bailarines de la compañía Erain interpretaron la vida del vino a través de la danza, acompañados por un chelo que puso el broche de oro a un espectáculo audiovisual inolvidable.

La velada continuó al aire libre con “Cata bajo las Estrellas”, donde el vino se maridó con el paisaje, la gastronomía local y el firmamento. La conocida Reyna de Copas guió la degustación de los reconocidos Chardonnay, Viñedo Cinco y Reserva de Señorío de Sarría. Cada sorbo, acompañado de pintxos elaborados con productos típicos navarros, celebró la riqueza de la tierra.

El astrónomo local Roberto García desveló los secretos de las constelaciones visibles sobre los viñedos, añadiendo un toque mágico a la noche.

Esta colaboración entre el Consorcio de Zona Media y Señorío de Sarría es un claro reflejo del compromiso con un enoturismo de excelencia y la promoción de experiencias culturales que enriquezcan la Zona Media de Navarra.

El evento no solo ha puesto en valor los vinos emblemáticos de la bodega, sino que ha sido un homenaje al rico patrimonio y la cultura de la región.