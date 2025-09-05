Vendimia VIP de Pradorey a partir del día 13

En Pradorey (Carretera CL – 619 km 66, 1. Gumiel de Mercado, Burgos. Tel. 947 54 69 00. www.pradorey.es) comenzaran a vendimiar en unos días, pero a partir del 13 de septiembre y hasta el 26 de octubre, tiene lugar una recogida muy especial, en la que comparten su buen hacer y experiencia con el público: son las Vendimias VIP de Pradorey y hay muy poquitas fechas para disfrutarlas.

Se trata de una experiencia muy completa, didáctica y disfrutona a partes iguales. La actividad arranca a las 10:00 de la mañana en el viñedo, con la colecta y cata de uva, el posterior despalillado y la fase más divertida: el pisado, donde se prueba el resultado, es decir, el mosto. Tras tanta actividad, a las 11:30 h se reponen fuerzas con el almuerzo de los ‘vendimiadores’, donde no falta el vino; y a continuación, se visita la bodega y se disfruta de una cata dirigida de vinos de alta gama de Pradorey.

El plan termina con una comida en La Posada de Pradorey, ubicada a 2 km de la bodega, donde sirven un completo menú degustación de 5 pases con el producto local como protagonista. Los vinos del almuerzo no están incluidos, para que cada uno descubra su Pradorey favorito, hay 17 referencias para escoger. El menú + la vendimia tiene un precio de 120 €.

¿Otra opción? Reservar una ‘Estancia top enoturística especial vendimia Pradorey’: 1 noche de alojamiento en habitación doble histórica con desayuno tipo buffet + vendimia VIP + Menú 5 pasos + detalle de bienvenida + cena “Especial Adaro”: 215 € por persona. Adelantamos que despertar allí… es un lujo.

Los días para vivir la Vendimia Vip de Pradorey 2025 son: 13, 14, 20, 21 y 28 de septiembre y 4, 5,11,12, 18, 19, 25 y 26 de octubre -para grupos hay posibilidad de más fechas entre semana-, sin duda, un planazo imprescindible de otoño, perfecto para ir con amigos, en familia, o de team building, para que la vuelta a la rutina sea menos dura.

Por otro lado, hasta el 30 de noviembre, su enoturismo, uno de los planes más demandados de la Ribera del Duero, incluirá cata de uva en el viñedo, visita, degustación de tres vinos y el divertido Pasalauva de Pradorey ¡con premio para el mejor equipo! Para más información -como consulta de otras fechas para grupos- y reservas: 947 54 69 00 o info@pradorey.com.