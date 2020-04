El hobby de Miguel Ángel Silvestre en cuarentena: las matemáticas

View this post on Instagram

Únete al movimiento #yomecorono y ayuda a frenar esta pandemia. Es muy importante conseguir fondos para que nuestros equipos de investigación encuentren una cura. Entra en www.yomecorono.com ayuda con lo que puedas y comparte tu foto con el hashtag #yomecorono para difundirlo. En tiempos de crisis es cuando más hay que invertir en investigación. Juntos lo conseguiremos. Muchas gracias a todos.