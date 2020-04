Rocío Flores, vuelve a romperse: “Quiero a mi madre tanto como a mi padre. Estaría bien tener un acercamiento”.

Tras su enfrentamiento con José Antonio Avilés, en el que el periodista le recriminaba su nula relación con su madre, Rocío ha confesado el dolor que le produce este distanciamiento: “Lo más doloroso fue que me dijo que a él le daría vergüenza ser una hija como yo”.

Entre lágrimas, la nieta de la más grande, dejaba ver los motivos por el que los ataques de Avilés le afectaban especialmente: "¿Qué me encantaría tener relación con ella? Pues sí ¿Y que es mi madre y no la tengo? Pues es la verdad. Pero estoy cansada de que se utilicen ese tipo de cosas en mi contra porque creo que no me lo merezco”, ha dicho en la última gala de Supervivientes.

Viendo tan afectada a la nieta de Rocío Jurado, Jorge Javier Vázquez le ha pedido que fuera a la zona de nominaciones para que se calmara y tener una conversación a solas con ella. Tras alabar su “enorme fortaleza psicólogica”, Jorge conseguía dar paso a una inesperada entrevista que ha resultado muy reveladora.

“Al final yo sé a dónde venía y sé que estar aquí tiene un precio pero jamás he hablado mal de mi madre, nunca, eso lo quiero dejar claro”, empezaba diciendo Rocío. A pesar de su distanciamiento con su madre, aseguraba sentir el mismo cariño por sus dos progenitores. “Quiero a mis padres por igual. A mi madre la quiero tanto como a mi padre”-decía ante la sorpresa del presentador que aprovechaba para pedirle que le mandara un mensaje.

"Imagina que te está viendo, ¿qué le dirías?, le decía el presentador. “No sé, Jorge”. Tras pensarlo unos segundos ha dicho “Que quizás estaría bien tener un acercamiento por mi parte. No tanto por mí sino por el que viene detrás mía. Yo soy más mayor, pero mi hermano… Para mí lo primordial es mi hermano. Y él se está criando sin su madre”.

Todo lo hace por su hermano David, su verdadera debilidad.

Rocío ha explicado el verdadero motivo por el que decidió entrar en Supervivientes 2020, rompiendo con su deseo de vivir en el anonimato: “Siempre se ha dicho que yo estoy ahogada por las deudas de mi padre pero te juro que yo pensé en mi hermano, él es una persona especial y quiero asegurarme que nunca le va faltar de nada, que tenga su futuro asegurado y sus cosas. Los demás, me sobra. Él es mi prioridad”, ha dejado claro emocionada.