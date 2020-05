Las revistas se despiden de Álex Lequio

Hoy las revistas del corazón vienen tristísimas. Como cabía esperar, todas traen en portada la muerte de Álex Lequio, el hijo de Ana Obregón y Alessandro Lecquio, fallecido el miércoles pasado, a los 27 años, tras no superar el cáncer que padecía. ¿Puede haber algo más doloroso que la pérdida de un hijo? No puedo ni imaginar lo que estará pasando esa familia y solo podemos desearles que pase lo mejor y más rápido posible. Que puedan continuar con sus vidas, recordándole con todo el amor que han compartido.

¡Hola!

¡HOLA! le rinde homenaje con un “Hasta siempre, Alex” en su portada, junto a un par de fotografías recientes de él junto a su madre y, abajo, imágenes de los familiares en el funeral. La revista destaca el profundo dolor de los padres en estos momentos y la valentía del joven.

Diez minutos

DIEZ MINUTOS también destaca el desconsuelo de los padres y familiares en estos momentos. También nos cuenta que Juana Acosta está enamorada de un financiero francés. Ojo, que me entero yo ahora de que ya no está con Ernesto Alterio. Nunca me avisáis de nada. Pues en diciembre de 2017, nada menos.

Y Mercedes Milá estrena look en Menorca. ¿Os habéis dado cuenta de que siempre hay una noticia que merecería el premio a la noticia carente de interés de la semana? Y esta semana el premio es para Mercedes Milá y su nuevo look. Un aplauso.

Semana

En SEMANA también dedican su portada al completo a la despedida de Álex Lequio. Las imágenes del funeral son desoladoras.

Lecturas

LECTURAS, con fotografía también de los padres del joven junto a su novia en el sepelio, destaca la frase que pronunció Ana Obregón nada más conocerse la noticia: “Mi vida se apagó”. Destaca también un álbum de sus 27 años de vida,

Y Yiya dice que Hugo ha tomado el pelo a Ivana y a todos. Pero a mí ni me apetece hoy saber si esta Yiya es la última expulsada de Supervivientes, ni si el Hugo al que se refiere es el ex de Adara o si a Ivana Icardi la han engañado o no. Si Mercedes Milá se llevaba el premio a la noticia carente de interés de esta semana, esta se lleva el premio a la más intrascendente.

Hoy las portadas no nos dejan muy buen sabor de boca ¿verdad? Primera vez en meses que nos vienen las revistas sin famosos confinados, sin famosos asustados por el coronavirus, sin famosas en la cocina, y lo que nos queda es esta tristeza. Qué pena lo de este muchacho.