Ana Obregón, primeros días sin Álex

¡Hola!

¡HOLA! nos viene con Ana Obregón y Alessandro Lequio en sus primeros días sin Álex. La primera, desolada, parece que volverá a pasar el verano en Mallorca junto a su familia. Alessandro, por su parte, se refugia en su hija pequeña, Ginevra, fruto de su relación con María Palacios.

A partir de aquí comienza para mí el desconcierto. Voy a intentar aclararme, pero la parte inferior de la portada de la revista hoy es casi indescifrable para mí.

Por un lado, Gianluca Vacchi y su novia Sharon anuncian que van a ser padres. Ni sé quién es Gianluca, ni Sharon, ni sabía que no eran padres o que querían serlo. Apuesto conmigo misma a que Sharon es modelo y Gianluca, siendo italiano, empresario o conde de algo. Google, te necesito. Al loro, es un excéntrico millonario. Yo de mayor quiero ser, de profesión, excéntrica millonaria. Me lo pido y aquí lo dejo por escrito. Sharon es modelo, periodista y actriz. Y, ahora, excéntrica millonaria consorte. Y futura mamá de un excentriquito millonarito.

Sigo, que esto no acaba aquí. Sassa de Osma está embarazada de mellizos. Dios mío, tengo que tomarme unos días libres para invertirlos en catalogar a toda esta gente y memorizar sus nombres, caras y lazos familiares. Vuelvo a google a ver quién es esta. Princesa millenial, mujer de Christian de Hannover. Conocida por su elegante estilo. Necesito un vermú. Menos mal que ya están abiertas las terrazas.

Y para terminar, María Pombo sufre una grave enfermedad. Menos mal que no he cerrado el buscador. Qué estrés. Vale, es influencer. Y le han diagnosticado mielitis. Y aunque aún no tiene las pruebas definitivas, podría sufrir esclerosis múltiple. Esperemos que no sea así.

Millonario excéntrico, princesa millenial, influencer... las nuevas profesiones me dejan estupefacta, oye.

Diez Minutos

A ver qué nos trae DIEZ MINUTOS.

¡Toma! Terelu. Adoro a Las Campos. Terelu tiene nueva casa por la que paga un alquiler de 2500 eurazos. Ahí es nada. Y sale en la portada con mascarilla y gafas de sol. Que es Terelu pero podría ser Bigote Arrocet.

Ortega Cano en la playa con su hijo y esas fotos son oro puro. Solo por ver al viudo de la más grande con un bañador a lo Cachuli, gorra y un cubito verde en la mano, mientras hace gestos de que tampoco está la temperatura como para dar palmas, ya ha valido la pena hoy abrir todas las revistas.

Y el premio semanal a la noticia prescindible es para “Matías Prats pasea de la mano con su pareja”. Hombre, yo qué sé, pero si paseara con ella llevándola cogida de la oreja lo entendería. O desnudos ambos. Pero de la mano es muy convencional para ser noticia.

Semana

En SEMANA me entero de que Anabel Pantoja ha renunciado a todo por Omar. A mí renunciar a todo me parece que es renunciar a mucho, pero oye. A tope con el amor.

Cambio de tema, que este no me interesa nada. Ana Obregón prepara un homenaje a su hijo. Ay, me da una pena tremenda.

Y Ana María Aldón, cuenta el horror de su infancia. Que la maltrataba su padre.

Lecturas

A ver qué nos cuenta LECTURAS hoy.

Adara, de profesión exconcursante y personaje carente de interés para mí, cuenta otro drama. Debería añadir “aquí, sufriendo” a su currículum. Cuando no es una separación es un enfrentamiento y, cuando no, un mal recuerdo. Qué manera de pasarlo mal todo el rato. Ahora cuenta que lo vivido con su madre le destrozó la infancia. Os lo resumo: un exnovio de su madre la maltrató. Venga, más cositas.

Ana Obregón, tratando de superar la pérdida de su hijo y Terelu, nuestra Terelu, estrenando casa.

Pues ello, parece que sí vamos volviendo a la normalidad. En cualquier momento, volvemos a quedar para el vermú.