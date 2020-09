Miguel Bosé confiesa que abandonó voluntariamente sus redes sociales

Cansado de todo lo que se está comentando en los últimos días después de su repentina y misteriosa desaparición de Twitter, Instagram y Facebook tras sus controvertidas opiniones sobre el coronavirus, Miguel Bosé ha reaparecido. Y lo ha hecho para aclarar, bastante enfadado, que fue él quien abandonó voluntariamente sus redes sociales porque “no considera que en la actualidad dichas redes sean plurales y objetivas”.

A través de un comunicado hecho público por su agencia de representación, el cantante ha dado la cara para asegurar, “de manera excepcional y de una vez por todas” que “su baja en determinadas redes sociales ha sido voluntaria”. Muy contundente, Bosé lanza un dardo contra Instagram, Twitter y Facebook al afirmar que “no considera que en la actualidad sean plurales y objetivas. No permiten la libre expresión y sujetan a los usuarios a sus criterios e intereses empresariales y políticos. Ejercen la censura y el control de la información y los contenidos”.

El cantante añade además que “no encuentra equilibradas las prestaciones que ofrecen estas redes sociales a los usuarios y las obligaciones a que les someten” por lo que voluntariamente las ha abandonado porque no cree que “merezca la pena mantenerse presente, al menos en el momento actual”, en Twitter, Facebook e Instagram. Así, Miguel aclara, de manera rotunda y bastante enfadado, que “no ha sido expulsado de ninguna red social sino que ha sido decisión suya dejar de pertenecer a las mismas al no aceptar las condiciones que las rigen en la actualidad”.