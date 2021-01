A Anabel Pantoja le abren la verja y visita a su tía, Isabel Pantoja, en Cantora

Anabel Pantoja ha podido, por fin, regresar a la Península y ha aprovechado para visitar a toda su familia a los que no veía en persona desde hacía meses. La colaboradora de Sálvame reapareció el jueves en su programa y ha dedicado el fin de semana a hacer planes familiares.

Su mudanza a Canarias y la lesión que sufrió haciendo surf, por la que tuvo que ser operada, han impedido que la sobrina de Isabel Pantoja pudiera ver a sus seres queridos en los últimos meses, los más complicados para el clan Pantoja, por lo que Anabel ha tenido que vivir el conflicto entre su tía y su primo Kiko desde la distancia. Esta situación no ha sido fácil para la colaboradora que ha visto como su puesto de trabajo en el programa de Telecinco pendía de un hilo y como se resquebrajaban sus contactos familiares al evitar posicionarse en el conflicto que enfrenta a su tía, Isabel Pantoja, con su primo Kiko.

’'Le pedí a Kiko que parara esto’', contó Anabel en su reaparición en Sálvame reconociendo que, desde entonces, su relación con su primo no es la misma. “Me parece increíble que no tengan contacto madre e hijo, creo que ahora mismo no tiene solución y yo no voy a mediar” confesó a sus compañeros de programa que esperaban ansiosos el regreso de Anabel a plató.

Anabel Pantoja cree que la causa del distanciamiento con su familia se debe a que “ trabajo en Sálvame”, por lo que ni su tía ni sus primos le informan de sus movimientos. Una situación a la que ha tratado de poner fin este fin de semana en el que Anabel se ha desplazado a su Sevilla natal para visitarles.

Tenía claro que su madre iba a ser la primera persona a la que iba a ver pero estaba deseando reencontrase con Kiko Rivera e Irene Rosales, así como con sus sobrinas a las que adora. Así, el viernes a primera hora, se desplazaba hasta la capital andaluza y acudía a casa del DJ.

Aprovechando su estancia en Sevilla también hacía planes con Raquel Bollo y sus hijos.

Después, le tocaba el turno a su prima, Isa Pantoja, y viajaba hasta El Puerto de Santa María, localidad en la que vive Isa junto a Asraf y su hijo Alberto. En sus redes sociales, donde no ha dudado en colgar imágenes de su periplo familiar, se veían las primeras imágenes del feliz reencuentro de Anabel e Isa. Las primas, aprovechando las buenas temperaturas, compartieron un almuerzo al sol.

Pero sí hay una persona a la que deseaba ver Anabel es a su abuela, Doña Ana, cuyo estado de salud sigue siendo muy delicado. Para ello, tras pasar parte de la tarde con Isa y su sobrino en El Puerto, se dirigió a Cantora, de vuelta a Sevilla. Allí, en las puertas de la finca, como no podía ser de otro modo, estaban varios medios de comunicación que captaron su entrada en la finca de la discordia.

Anabel, con gesto serio, entraba en Cantora y evitaba hacer ningún tipo de declaración a los reporteros. A diferencia de lo que ocurrió con su prima, Anabel no tuvo ningún problema para acceder a la finca y permaneció en ella durante el resto de la tarde. Aunque no ha trascendido nada de lo sucedido, es de esperar que, en los próximos días, la sobrina de Isabel Pantoja, de algunos detalles de los encuentros que ha mantenido con la tonadillera y sus hijos en Sálvame.