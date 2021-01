El descenso a los infiernos de “Caballito de Mar”, el ex de Falete

No están siendo tiempos fáciles para Isaac Roffé, conocido popularmente desde hace más de una década como «Caballito de Mar» y ex pareja del cantante Falete. Durante el pasado verano atravesó un duro trance por el que se vio obligado a deambular sin rumbo por las calles de Sevilla, su tierra natal. Acuciado por los problemas económicos y sumido en una profunda ruina, fue uno de sus mejores amigos quien tuvo que dar la voz de alarma para contar lo que le estaba ocurriendo: «Me preocupa mucho, no está bien y ha dormido en la calle más de un día».

Andaluz y sin profesión reconocida, en 2008, cuando salía con Falete, saltó a los titulares tras denunciar que había sido secuestrado a plena luz del día. Sin embargo, la historia (y la justicia) se volvió en su contra y acabó detenido por «denuncia falsa» y «simulación de delito», todo ello con el fin de poder cobrar una indemnización. Un escándalo que le hizo aterrizar en la televisión y que lo condujo al infierno que vendría después. A golpe de plató y con la sombra de Falete planeando sobre él, aireaba los detalles más íntimos de su cuestionada relación con el artista, las discusiones con quien fuera su suegra e incluso sus planes de boda. Un enlace que no llegó a buen puerto tras el escándalo del falso secuestro y un numeroso cruce de acusaciones entre ambos mantenido durante años.

Falete

Cantante y actor porno

En 2011 desapareció del foco mediático. Aunque intentó reinventarse como cantante, no fue hasta 2017 cuando volvió a ser noticia tras ser detenido e ingresado en una prisión sevillana por una fuerte discusión con una mujer que por aquel entonces era su pareja. Y aún hay más oscuridades en su currículum público. Tan solo unos meses después, y tras la ruptura de Falete con quien entonces era su novio, Tony Aguilera, Isaac dio el salto al cine porno e incluso compartió escena con el ex del cantante. Caballito de Mar y Tony Aguilera fue de lo más buscado aquel año en internet.

Muchos se preguntan hoy qué ha sido de Isaac y cómo es su vida en la actualidad. Lo cierto es que el ex de Falete no vive su mejor momento. Ha pasado un fuerte bache económico, hasta el punto de tener que deambular por la calle, pidiendo ayuda a todo aquel que conoce. LA RAZÓN ha recabado testimonios de personas que han tenido contacto con él en los últimos tiempos y todos coinciden en lo mismo: su estado es preocupante y acumula deudas. Empezando por Porcu González, ex representante de Isaac Roffé y dueño de Juan Espectáculos Valencia, quien ha manifestado su enfado a este periódico por todo el daño que le ha hecho mientras trabajaron juntos en 2019: «Me debe unos 2.000 euros. Fui con él a «Sálvame Diario» y al «Deluxe» y nunca me pagó el 20 % que me correspondía. Me decía que no había cobrado y me mintió. Le acogí en mi casa de Valencia durante más de un mes, le pagaba todo y le compré hasta ropa para la tele», confiesa Porcu.

Además, este empresario valenciano relata algunos episodios bastante oscuros que vivió junto a Isaac en su propia casa: «Venía muchas veces en malas condiciones y un día me encontré el sofá manchado de excrementos. Hacía fiestas en mi casa, y apareció un preservativo usado dentro del armario del baño». Lejos de arrepentirse, Caballito –que se vio obligado a cabalgar entre bancos y cartones– abandonó esta vivienda para volver a su tierra.

Para conocer las dos versiones, hemos hablado en exclusiva con él: «Este señor es un impresentable. Le tengo demandado y la demanda ya ha sido admitida a trámite», asegura. Además, Isaac ha querido aclarar que, a pesar de que ha vivido malos momentos económicos durante el pasado año, en la actualidad no vive, ni mucho menos, en la calle: «Estoy viviendo en Sevilla, en una casa que he heredado de un familiar. Mi novia Raquel vive en la suya y tenemos otra que nos ha salido muy barata en la que estamos juntos cuando queremos».

Según narra, lleva años alejado del foco mediático por amor, ya que su pareja prefiere vivir su romance en el anonimato. Pero si hay algo que nos ha chocado durante esta conversación dada su negativa a volver a hacer televisión, son sus intenciones de participar en «Supervivientes 2021». Su mánager ya ha enviado la propuesta a la productora, pero debido a los problemas legales que tuvo en el pasado le está resultando más complicado de lo que pensaba. ¿Veremos al ex de Falete en Honduras? El tiempo lo dirá.