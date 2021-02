Sofía Suescun relata que sufrió abusos sexuales cuando era menor

Tras conocerse el caso de un empresario y fotógrafo de Pamplona que ha sido acusado de grabar a 129 mujeres desnudas, muchas de ellas menores, en una agencia de modelos de Pamplona, Sofía Suescun ha confesado que ella fue una de sus víctimas y ha contado su testimonio en “Ya es mediodía”.

Indignada por que sólo cumplirá 5 de los 114 años de cárcel a los que ha sido condenado, Sofía ha expresado su malestar por haber llegado a un acuerdo como el resto de las víctimas del pederasta. La novia de Kiko Jiménez ha dado rienda suelta a su rabia y ha relatado su triste experiencia al ser víctima de abusos sexuales cuando, con 14 años, se presentó a su primer casting con la ilusión de ser modelo.

La joven de 24 años ha explicado como sucedieron los hechos denunciados. Tenía 14 años y daba sus primeros pasos para ser modelo cuando comenzó a trabajar con él. En su agencia de modelos, durante los supuestos castings y sesiones de fotos con las aspirantes a modelo, el condenado las grababa sin ser ellas conscientes mientras se cambiaban de ropa. Pero, según Sofía, con ella fue a más en su conducta delictiva.

“He tenido episodios muy fuertes en los que no quiero entrar”.

“Tenía solo 14 años cuando entré en este mundo, enseguida me di cuenta de que este señor tenía una relación conmigo que no cuadraba. Entraba, me tocaba, me coaccionaba, he tenido episodios muy fuertes en los que no quiero entrar, pero se me revuelve el estómago solo de recordarlos”, ha contado a Sonsoles Ónega, visiblemente afectada.

Según ha confesado Sofía, el condenado no se limitó a grabarla desnuda sino que “cometió algún delito más grave“. Traumatizada por la desagradable experiencia, la hija de Maite Galdeano denunció a su agresor como el resto de jóvenes. Hace seis años tuvo lugar el juicio oral en el que tuvo que “ver uno uno de los vídeos que me grabó con mis propios ojos, fue muy duro”, ha relatado emocionada. Desde entonces, asegura que ha guardado silencio sobre este asunto “para no entorpecer el proceso judicial”.

Sofía está indignada por la condena: “Estoy cabreada, merecía una pena mayor”

“Le pedían más de 400 años, al final le han condenado a 115 pero solo va a cumplir cinco, me parece que se ha hecho justicia, pero poca”, se lamenta la pamplonica. Asegura que está “cabreada porque merecía una pena más grande, incluso podría haber salido absuelto si se hubieran tenido en cuenta todos los eximentes que expuso la defensa”.

Y es que, según se ha sabido, el condenado ha declarado que padece un trastorno sexual y ha ofrecido una compensación a sus víctimas, con las que ha pactado una indemnización. “Ha llevado un mecanismo de defensa basándose en un trastorno sexual que padecía, además de autointernarse en un centro de evangelistas, y eso le ha servido para justificar todo lo que ha ido haciendo” se lamentaba en una conexión con el programa “Ya es Mediodía”. “Pero bueno, al menos sé que va a pisar la cárcel, que no se va a ir de rositas. Me alegra que al menos todas esas niñas que empiezan como modelos pueden saber los peligros a los que se exponen”.