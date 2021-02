‘La Isla de las Tentaciones 3’: La hoguera de las chicas que lo cambiará todo

La noche de este jueves se ha emitido el tercer programa de esta nueva edición de ‘La Isla de las Tentaciones’, y si el lunes pasado los protagonistas fueron los chicos, en esta ocasión le ha tocado el turno a las chicas. Marina, Lola, Lucía, Lara y Claudia se han enfrentado a su primera hoguera, que para muchas de ellas ha supuesto el principio de su concurso en solitario.

Pero antes de todo esto, hemos podido ver terminar la hoguera de los chicos, y Diego ha visto cómo su chica, Lola, avanza con el tentador italiano. “Estoy mosqueado”, ha dicho mientras trataba de soportar tal chaparrón frente a sus compañeros de concurso; eso sí, con el apoyo de Jesús, que está en una tesitura muy parecida viendo la complicidad de Marina y el tentador ‘Lobo’.

Precisamente, la hoguera de las chicas ha comenzado con Marina, que ha asegurado que “necesita sentir que lo pierde (a su chico)”. Pero cuando ha visto las imágenes se ha sorprendido de que estuviera “tan abierto”. Y es que Jesús ha confesado que ha ido a La Isla a ser “un poco perro”. Unas palabras que han dejado a la sevillana con mal cuerpo.

Segundo turno para Lara, la pareja de Hugo. A la gallega le molesta que la tentadora Mónica intente seducir a su chico: “Que se relaje un poquito. Me revienta. Como yo vea algo que no, se acabó, no hay nada que valga”. Tras ver la actitud de su pareja con las tentadoras, Lara se ha mostrado tajante y ha confesado que le da “pena y asco”, incluso ha asegurado que no quiere volver a verle.

Claudia, por su parte, se ha echado a llorar nada más ver que su chico estaba “caliente”. Aunque solo ha sido verbal, pero la canaria ya se teme lo peor. “Me da asco”, ha dicho entre lágrimas.

Marta de Lola, la pareja de Diego, no ha visto nada que le haya sorprendido de su chico. Dicho en boca de ella. Pero lo que le ha molestado realmente es que no pare de hablar de su ya polémico videoclip en el que se besó con dos chicas. “Yo he tenido conexión con alguien, pero no me he olvidado de Diego”, ha concluido, y es que como dice el refrán, Lola es más de ver “la paja en el ojo ajeno” que en el suyo propio.

Lucía, que ha llorado antes de su hoguera por todo lo que estaba viendo en la de las demás, en las imágenes de su chico se ha mostrado bastante impasible... hasta que ha visto cómo a le han dado un “bocao”. Y es que, según el vídeo, “su Manué” no lo está pasando tan mal como creía la andaluza.

Pero como no podía ser de otra manera, el disgusto ha durado poco en Villa Montaña y han tratado de ahogar las penas en alcohol y reggaeton. Tanto ha sido así que la luz de la tentación ha sonado en la casa de los chicos... y es que tras la hoguera, la chicas han cambiado la mentalidad para el resto de la edición de ‘La Isla de las Tentaciones’.