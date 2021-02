El drama de Ángel Garó: ingresado y operado en un hospital de Málaga

No corren buenos tiempos para Ángel Garó. A la delicada situación laboral que está atravesando en la actualidad como consecuencia de la pandemia, se suma ahora un reciente e inesperado bache en su estado de salud.

El humorista ha sido operado este martes de una hernia, tal y como ha explicado el protagonista a este periódico. Ingresado en el Hospital Quirón de Málaga y atendido por el prestigioso y reconocido doctor César Ramírez, Garó está viviendo las duras consecuencias de la «apendicitis aguda con absceso» que sufrió en diciembre de 2019, por la que tuvo que ser operada de urgencia en este mismo hospital para evitar que se esa misma apendicitis se convirtiera en una peritonitis. «Aquella intervención me dejó varias secuelas, hasta el punto de perder parte muscular del estómago por una perforación del apéndice, desembocando a su vez en una dolorosa hernia» que, según afirma, va desde el ombligo hasta la cadera.

Tal y como cuenta a este diario el protagonista, la operación «ha concluido satisfactoriamente y sin complicaciones de ningún tipo». Con algunas molestias y sin apenas poder moverse, el actor permanecerá ingresado en observación hasta este mismo viernes, día en el que recibirá el alta hospitalaria para comenzar unas semanas de reposo en su mediático domicilio de Málaga. Una de sus hermanas, Inmaculada, es quien, junto con los empleados del hogar de Ángel, está siendo la encargada de cuidarle y atenderle durante todo este intenso proceso, ya que gran parte de su familia reside ahora en Valladolid y no pueden desplazarse hasta Andalucía por las restricciones actuales de la Covid.

Alejado de Telecinco

Por fin Garó puede respirar tranquilo después de su reciente operación. Inicialmente, estaba prevista para hace varios meses, pero debido a la prioridad lógica que tienen los pacientes ingresados de coronavirus se pospuso a este martes, obligando al humorista a hacer un alto en su camino para centrarse en su recuperación. Pero Ángel no es un hombre de estar quieto o sin hacer nada, y aunque ha pasado casi un año desde que no le vemos aparecer en la pequeña pantalla, no ha parado de involucrarse en diferentes proyectos profesionales que le reportan una gran felicidad personal. «Era importante quitarme esto y retomar mi rutina en todos los sentidos». Entre sus proyectos se encuentra el rodaje de un corto, «La Valija», donde él es el protagonista y también guionista de una cinta terrorífica que homenajea al director y actor de cine Chicho Ibáñez Serrador.

Alejado del mundo de Telecinco y de las polémicas que la cadena ha abarcado sobre su vida en los últimos años, Garó ha decidido cambiar de rumbo y también de representante, todo ello con el fin de dar un giro a su carrera profesional: «Me llamaron para hacer las cenas de ’'Sálvame’' y más cosas que ahora mismo no me interesan y no me veo haciéndolo. Ahora me está llevando otra persona, Edith, y quiere enfocar mi carrera por otro lado», asegura el protagonista.

Sus polémicas más sonadas

Es una realidad afirmar que Ángel Garó ha sido, es y será uno de los rostros más reconocidos dentro del panorama del humor y de la interpretación de nuestro país. Pero, como tantos otros, se ha visto obligado a reinventarse en los últimos años y por eso prefiere alejarse de toda polémica sobre su vida privada.

Atrás quedan algunas de sus apariciones en prensa por motivos dispares: en pleno confinamiento salió al balcón de su casa a gritar a a todos los que pasaban por la calle por no permanecer encerrados en sus casas y el video se viralizó. Sonados son también sus enfrentamientos con Darío, su ex pareja, que le acusó de maltrato y le llevó a los juzgados. Finalmente, Garó fue absuelto.