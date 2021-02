Los retoques estéticos de Nuria Roca: no invasivos y sin cirugía

¡Qué tiemble Pablo Motos! Nuria está arrasando el en ‘El Hormiguero’ con su simpatía, espontaneidad y vitalidad. Siempre me gustó mucho, pero ahora que la conozco todavía me gusta más. Tiene una personalidad, una sonrisa arrebatadora y una belleza hipnótica. Nuria Roca tiene estrella y actualmente está de moda porque, además, cae bien a todo el mundo y tiene la virtud de salir de todos los charcos sin mojarse.

Sin ella proponérselo es influencer y modelo. Complemento que luce en ‘El Hormiguero’, se agota en cuestión de horas. Como no podía ser de otra forma, también se ha convertido en toda una experta en darnos constantes lecciones de belleza compartiendo en su cuenta de Instagram. Solo hay que darse un paseo por la red social para comprobar que Nuria Roca se cuida al máximo con desayunos y comida healthy, sesiones de ejercicio y también con los mejores tratamientos de belleza.

El pasado martes leí un artículo en otro medio sobre lo que habría podido hacer Nuria para lucir cada vez más joven y pensé : “¡Claro, con tanta cosa estamos todas estupendas! ¡Se pincha de todo!”. Le llamo inmediatamente para que me confirme dicha información y socarrona me contesta: “Pues menudo comité de expertas han fichado para analizar mis cambios estéticos... ¡no han dado una!”. Y es que Nuria me asegura que jamás pasó por cirujano plástico ni médico estético alguno, aunque no tiene ningún problema en ir cuando verdaderamente lo necesite.

Tratamientos no invasivos

Mientras, prefiere hacerse tratamientos no invasivos, tratamientos que se hace siempre que puede en Tacha. Confía plenamente en Natalia De la Vega, alma mater de este centro de belleza donde acuden muchos rostros famosos de el país. Natalia y su equipo le recomiendan exactamente qué hacerse según la época del año, si tiene alguna sesión de fotos o simplemente para mantener la piel saludable.

Uno de los últimos tratamientos que ha probado y ha notado resultados espectaculares es el Ultherapy de Merz Aesthetics, también conocido como “el lifting sin cirugía”. Se trata del único tratamiento médico-estético no invasivo que cuenta con la certificación FDA para el rejuvenecimiento, elevación y remodelación del rostro, cuello y escote con efecto lifting. Gracias a su ecógrafo, permite trabajar con los ultrasonidos en las capas más profundas de la piel, garantizando su firmeza. Con una sola sesión al año es suficiente para lucir un rostro de celebrity.

Un secreto, cada vez se lo hacen personas más jóvenes solo como toque para “levantar la mirada” te hace más descansado y es tan natural que lo único que harás será aumentar tu “guapo subido” mientras previenes el envejecimiento.

También se realiza tratamientos corporales en el mismo centro de belleza Tacha y me cuenta que está entusiasmada con Martine de Richeville, una gurú francesa licenciada en Psicología y Medicina china, que finalmente se centró en el método de Rudolph Steiner para armonizar el cuerpo a través de la terapia curativa del movimiento. Su revolucionario método “REMODELAGE”, reafirma y remodela el cuerpo activando su metabolismo y eliminando la celulitis por completo. Se realiza un masaje una vez por semana .

No es muy constante en hacer deporte. No le gustan los gimnasios y “le da 3 meses seguidos por hacer una tabla y luego lo deja otros tres meses”. ¿Cómo logra entonces mantener ese tipazo habiendo tenido dos hijos? “Mira, Marta, me encanta comer y beber, y lo que hago es compensar. Si un día almorzando como mucho y me paso, compenso por la noche con un caldo de verduras”. Me comenta que ha llegado a un momento de su vida en el que conoce perfectamente su cuerpo y se “escucha” mucho y bien. Conoce a la perfección que le va bien o mal .

El pelo se lo cuida José Tabas de Tacha Beauty. Confía mucho en él para color y corte, y es el artífice del nuevo flequillo despuntado que lleva actualmente.

Restaurante y ciudad favorita

Sale mucho a comer fuera y su restaurante favorito, sin lugar a dudas, es LA MANDUCA DE AZAGRA. Materia prima excelente, una cocina poco elaborada donde el producto fresco es el absoluto protagonista. Regentado por Juan Miguel y Anabel, cada vez que va con su marido Juan del Val se sienten mejor que en casa.

“Si te pierdes, ¿dónde te encontramos, Nuria?”, pregunto. “¡En Nueva York, siempre en Nueva York!”. Y me imagino (esa es cosecha mía) que siempre acompañada de el cañón de su marido Juan de Val que estoy segura que es uno de sus secretos más importantes para mantenerse siempre tan bella.

Nuria no puede vivir sin: