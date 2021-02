Jesulín reaparece en televisión tras la guerra entre Campanario y Belén Esteban

Después de una tregua que ha durado más de lo que todos imaginábamos, la guerra ha estallado entre María José Campanario y Belén Esteban y, si alguien puede salir salpicado de la polémica es, principalmente Jesulín de Ubrique, el marido de la castellonense desde hace dos décadas y padre de la hija de la “princesa del pueblo”.

En un cruce de insultos, reproches y veladas amenazas con las que tanto Belén como María José han dejado claro que no están dispuestas a callarse en esta ocasión y están dispuestas a ir a por todas en su cruenta guerra pública; Jesulín, por el momento, se mantiene al margen. Pero... ¿qué opina de esta tercera guerra mundial entre las dos mujeres de su vida? El ex diestro ha reaparecido en los últimos días de lo más tranquilo y, al margen de la polémica, continúa con su rutina como si las palabras de su mujer criticando a la madre de su hija Andrea no le afectase lo más mínimo. El ex de Belén Esteban evita pronunciarse, dando la callada por respuesta a la guerra que ha iniciado Campanario.

Belén Esteban no se mordió la lengua a la hora de contestar a María José Campanario en 'Sábado Deluxe'

Aunque el torero evita entrar en polémica a toda costa, ve como su nombre vuelve a copar todos los titulares. No solo por esta batalla mediática sino porque mañana reaparecerá en televisión, en medio de este aluvión, y lo hará junto a otra mujer que nada tiene que ver con Campanario o Esteban: Chenoa.

“Dos parejas y un destino”

Jesulín de Ubrique y Chenoa unen sus caminos en el nuevo programa que estrena esta noche TVE, “Dos parejas y un destino”, convirtiéndose así, y gracias al foco mediático por la polémica Campanario-Esteban, en uno de los programas más esperados de la temporada. Se trata de una “road movie”, que viajará por el país con el objetico de conocer la belleza más desconocida de algunos de los destinos turísticos más populares de España. Para ello, el programa une a parejas de famosos que, a priori no tienen nada que ver, y que descubrirán juntos - y acompañados por un anfitrión vip cuya identidad será secreta hasta el último momento - los secretos de dichos lugares.

Programa 'Dos parejas'. Cheoa y Jesulín de Ubrique; y Perico Delgado y la Terremoto de Alcorcón

Pero Jesús y Chenoa no son los únicos rostros conocidos que veremos en el programa. Anne Igartiburu y María del Monte, Gonzalo Miró y Florentino Fernández o La Terremoto de Alcorcón y Perico Delgado entre otros, serán también protagonistas de “Dos parejas y un destino”; aunque debido a las circunstancias, es obvio que quien haya eclipsado a los focos sea la “extraña pareja” formada por Jesulín y la cantante.

Ahora que las cámaras seguirán cada uno de sus pasos, ¿se pronunciará sobre la guerra abierta entre su mujer y la colaboradora de ‘Sálvame’? Esta noche lo descubriremos.