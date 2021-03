La madre de Iker Casillas reacciona a su polémica separación: “Ese tema ni tocar, ¿vale? "

La familia de Iker Casillas se ha mantenido siempre en un discreto segundo plano desde que su hijo se convirtiera en una auténtica leyenda viva del fútbol español. Motivos no les han faltado para hablar ante los medios, sobre todo a raíz del conflicto que los padres de Iker tuvieron con su hijo por cuestiones económicas y que, coincidió con su relación con Sara Carbonero. Por ese motivo, siempre se rumoreó que la familia del exfutbolista no tenía una relación demasiado fluida con la periodista, a quién señalaban como la persona que les distanció de Iker, aunque no fuera cierto.

Ni siquiera entonces, ni los padres ni el único hermano de Iker, Unai, hicieron declaraciones a la prensa aunque se evidenció que el enfrentamiento económico del jugador con sus padres pasó factura a las relaciones paterno filiales. Prueba de ellos es que apenas hay imágenes de Iker con su familia más directa y a diferencia de su abuela, tampoco tienen ningún protagonismo en sus redes.

La madre de Iker, se mostró muy alterada en su encuentro con la prensa tras la separación de su hijo.

María del Carmen Fernández, madre de Iker, ha hecho gala de su discreción siempre que los periodistas se han acercado a ella para contrastar informaciones relativas a su hijo, incluso en los momentos más difíciles de su relación. La misma actitud ha mantenido ahora, cuando la presencia de los medios en la puerta de su casa en Móstoles, es constante debido a la separación matrimonial de su hijo y de Sara Carbonero.

La fotografía de Iker y Sara con la que anuncian el fin de su matrimonio

“Yo no quiero saber nada así que por favor no me grabes”, insiste María del Carmen al ser abordada por un equipo de televisión, tres días después de que se hiciera oficial la separación. Molesta con la presencia de las cámaras, deja claro que no van a pronunciarse sobre esta sorprendente y mediática ruptura que acapara todos los titulares.

“De verdad, es que no tengo ni idea. Es que ese tema ni tocar, ¿vale?”, señala muy seria la madre del ex guardameta madridista cuando le preguntan por la polémica que rodea a su famoso hijo. Tampoco ha querido pronunciarse sobre su relación con Sara, madre de sus nietos Martín y Lucas. La que fuera suegra de la periodista deportiva asegura que “no voy a decir absolutamente nada. No quiero ni verme en ningún lado. Te lo digo sinceramente, es que no voy a hablar, por favor de verdad, yo te entiendo y comprendo, pero por favor... No quiero ni salir”.

Journalist Sara Carbonero and Iker Casillas and sons Martin and Lucas Casillas in Oporto on Sunday, 10 November 2019.

A la única pregunta a la que María del Carmen se ha prestado a contestar es a cómo se encuentra Iker: “Perfectamente, de salud perfectamente que es lo más importante y ya de verdad... ¡Qué yo no quiero salir en la tele!”, ha dicho finalmente consiguiendo así que los periodistas le dejen al margen de una polémica en la que no quiere verse envuelta.