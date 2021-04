Chabelita tiembla ante lo que pueda contar Alejandro Albalá en “Supervivientes”

La presencia de Alejandro Albalá en la próxima edición de “Supervivientes” preocupa mucho a su ex mujer, Chabelita, por las intimidades que cuente sobre ella en la isla. Su relación acabó mal y los rencores del norteño pueden aflorar en un lugar que se presta a las confesiones.

Isa Pantoja y Alejandro estuvieron casados entre el verano del 2016 y mediados del 18, y quedan por desvelar muchos episodios que vivieron en común y que, de salir a la luz, podrían molestar en demasía a la hija de Isabel Pantoja. Aquel matrimonio vivió momentos de crisis de los que se sabe muy poco, y se rompió por diferencias irreconciliables. Desde entonces, los dos han perdido totalmente el contacto.

CHABELITA Y ALEJANDRO ALBALÁ EN EL CUMPLEAÑOS DE ESTE

Albalá no tiene pelos en la lengua y necesita soltar carnaza para convertirse en protagonista. Callar y no dar juego supondría una expulsión primeriza que no le conviene en absoluto. Bien lo sabe.

No se le conoce oficio, ni tan siquiera si hizo realizar su suelo de convertirse en piloto civil. Necesita dinero para equilibrar su situación económica y en el juego televisivo parece valer todo, incluso reavivar los fantasmas del pasado. Pero un amigo común ya ha hecho llegar a Alejandro una advertencia de parte de Isa: “ten cuidado con lo que hablas porque te puede costar caro”. La “Pantojita” no dudará lo más mínimo si tiene que defender su honor en el juzgado.