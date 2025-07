Malena Gracia se suma al carro de Escassi y habla de su cuenta pendiente

La noticia de la ruptura de Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas ha supuesto un nuevo boom informativo. Como ya sucediese el verano pasado, cuando el jinete rompiese con María José Suárez, el revuelo es mayúsculo. Si la otra vez fue la entrada en escena de Valeri Cuéllar, una prostituta trans que él contrató y no pagó, ahora se mantiene por ambas partes que no ha habido terceras personas. Él defiende su inocencia: “No me ha dado tiempo a portarme mal”. Es quizá la mejor prueba que tiene a su favor, además de que planeaba boda. Ella decía no a sus pedidas de mano, pero ponía la suya en el fuego al sentenciar que no le ha sido infiel.

En medio de este nuevo escándalo que amenizará las semanas del verano, entra en la escena un nuevo personaje. Se trata de una vieja conocida por el público, Malena Gracia, que ha querido tirar de la manta y dejar al descubierto lo suyo con el jinete. No se trata de una historia de amor en sí, pues parece que al final no llegaron a quedar, pero sí que ha desvelado que hubo candentes conversaciones con la firme intención de rematar la jugada en persona.

Malena Gracia y su affaire frustrado con Escassi

La actriz y cantante ha querido aprovechar que Álvaro Muñoz Escassi está de nuevo de moda y en la cresta de la ola para hablar de lo que tuvieron en el pasado. Algo que se quedó a medias, pues no llegaron a cumplir sus deseos ni las promesas que se hicieron de manera virtual. Ahora ella no se cierra a rematar y emprender los planes de esa cita que se quedó pendiente. Eso sí, quiere dejar claro que ella no es el motivo por el que ha roto con Sheila Casas, pues lo suyo fue antes de que diese el salto desde el helicóptero en ‘Supervivientes’ y también de la llegada de su amada a su vida.

Malena Gracia Gtres

“Una vez hablé con él, pero no llegamos a salir. Cosas de la vida. Fue muy majo. Me cae genial, pero nunca se sabe”, explica Malena Gracia, que fecha su tonteo antes de Sheila Casas. Esos momentos en los que él estaba quizá con Hiba Abouk, después de María José Suárez, o quizá durante su relación estable con la modelo. No llega a concretar. Lo que sí deja claro es que no le importaría dejar la conversación y el asunto en el punto en el que lo aparcaron, pues no se cierra a la posibilidad de ser la sustituta de Sheila en su corazón. Al menos sí en su agenda veraniega, “ahora que se ha liberado”. Y es que destaca que “es guapísimo” y tienen amigos en común, por lo que no lo duda ni un segundo: “Yo sí que le daría una cita”.