Alessandro Lequio, a Rocío Carrasco: “Jamás me han acusado de malos tratos ni me han condenado”

Alessandro Lequio no tiene ninguna duda. Y así lo ha manifestado hoy en “El programa de Ana Rosa” en el que ha manifestado que es Rocío Carrasco la que no le ha entendido. “Ella me ha pintado como si yo fuera igual que Antonio David Flores”. “Soy consciente de que Rocío Carrasco es una mujer que no está bien y por eso lo que dice hay que escucharlo con caridad. No se puede acusar a alguien de un delito cuando eso es falso. Nunca he sido acusado de maltrato y nunca he sido condenado por maltrato”, argumentaba el conde Lequio.

“Lo único que he dicho que se no entiendo que una madre lleve nueve año sin ver a sus hijos. Y que no lo entienda no siginfica que me ponga del lado de Antonio David Flores ni que sea santo de mi devoción”.