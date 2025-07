El mensaje que Anabel Pantoja no esperaba recibir de David Rodríguez

Anabel Pantoja ha celebrado su primer cumpleaños siendo mamá. Los 39 años le están sabiendo a gloria a la influencer, aunque son muchos los quebraderos de cabeza que no le permiten disfrutar como le gustaría. El año pasado celebró los 38 rodeada de su familia, amigos y su novio, David Rodríguez, y su tripita de embarazada fue la gran protagonista de la fiesta. Este año ha sido muy distinto, mucho más tranquilo. Mucho más solitario. Y es que la sevillana no ha tenido con quién pasar el día de su aniversario, aunque gracias al móvil y las redes sociales no se ha sentido tan sola.

La influencer no estaba para muchas celebraciones, pues tampoco tenía con quién hacerlo. Tan solo le acompañaba su hija Alma, la pequeña que aún no ha cumplido el año y que ha supuesto una revolución en la vida de sus papás. Anabel se lamenta de que este año no le está sabiendo a mucho el hacerse un año mayor: “Tengo mi corazón un poco triste. Un cumpleaños diferente y raro, porque nunca he pasado un día 15 de julio comiendo sola en casa”, reconocía algo melancólica en un vídeo, a la vez que se mostraba “agradecida de vuestras felicitaciones en la distancia y vuestro cariño”. Ahí es donde entra en juego David.

El cariñoso mensaje de David Rodríguez a su amada

Anabel Pantoja ha dejado claro que no se siente sola realmente, sino que se le hace extraño pasar un día tan señalado en el calendario sin nadie con quien compartir. A sus 39 años es la primera vez que come el día de su cumpleaños sin familia o amigos, pero les ha podido sentir a través de sus mensajes de felicitación, además de sus muchos regalos. No han parado de llegarle ramos de flores y demás detalle para hacerle el día más especial.

Anabel Pantoja confesándose en su cumpleaños Instagram

Aun así, para ella no está siendo fácil: “No es un día de celebración, es un día normal. Estoy poniendo lavadoras, haciendo mi vida. No celebro la diversión. Celebro que estoy viva, que estoy sana y que hay que seguir viviendo”. Y es que ni tan siquiera su novio ha podido pasar el día junto a ella: “Es un día raro porque David se ha tenido que marchar porque trabaja. Voy a comer sola en casa con mi peque, que es maravilloso. Un día normal”.

Pero David Rodríguez ha querido que su chica se sienta especial en su gran día. Aunque no ha podido estar junto a ella para que sople las velas de su tarta de cumpleaños o darle un regalo en persona, gracias a las últimas tecnologías le ha podido hacer entender lo importante que es ella para él. Aunque haya sido desde la distancia. Lo ha hecho a través de las redes sociales, con un precioso mensaje que ha encandilado a Anabel Pantoja:

Mensaje de David Rodríguez a Anabel Pantoja Instagram

“Año especial por nuestra maravillosa hija (y difícil a la vez), que nos hará enfrentar la vida con más fortaleza. Te mereces todo el amor y la felicidad de este mundo y tu familia te la brindaremos por siempre. Muchísimas felicidades mamá”, le dedica David, cerrando con un sincero “te queremos”. Habla en plural porque la imagen que ha elegido para felicitar a Anabel Pantoja es una en la que ambos aparecen con su niña en brazos, mirándola embelesados, siendo el centro ahora de todas sus atenciones.