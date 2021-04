Brutal pelea entre Olga Moreno y Tom Brusse en ’Supervivientes’: “A mí un hombre no me chilla”

Olga Moreno y Tom Brusse han protagonizado un duro enfrentamiento en el último episodio de ‘Supervivientes’, emitido la pasada noche. Todo comenzó cuando la mujer de Antonio David Flores invitó al marroquí a buscar leña: “Corre, ve a buscar la leña, que has estado tumbadito”, le dijo.

Este comentario no sentó nada bien a Tom, que le respondió: “No me vaciles, ¿vale? Tengo el estómago revuelto. Túmbate tú y no te muevas, ¿vale? Qué poca vergüenza”. Poco a poco, la tensión fue incrementando y, ante estos comentarios, Olga tampoco se quedó callada: “Yo, lo que más tengo es vergüenza, Tom”, le dijo.

El marroquí insistió y ambos continuaron subiendo el tono de voz: “¿Cómo me puedes hablar así cuando estoy malito? Ni has preguntado lo que me estaba pasando, ¿vale? Es la primera vez que me tumbo por la mañana”, le dijo.

Tras esto, la bronca estalló: ambos comenzaron a gritarse mutuamente y a lanzarse reproches y acusaciones. Por un lado, Tom le decía: “Lo que estás haciendo está muy mal, porque tú cuando estabas mal, te he preguntado muchas veces”. Olga justificaba que el comentario por el cual comenzó la discusión había sido de broma, algo que Tom negaba.

Por otro lado, Olga afirmaba: “A mí un hombre no me va a chillar, porque no me ha chillado nunca. Esas maneras te las guardas para ti, pero conmigo no. No me levantes la voz. Si me conoces, soy la persona que no he discutido con nadie porque no me gustan las discusiones”.

Finalmente, intentaron reconciliarse, pero la tensión entre los dos era palpable en la conversación: “A mi nadie me dice que soy una sinvergüenza porque no lo soy. He querido hablar contigo, te ha dado exactamente igual y te has ido, yo he estado en plan de broma”, le decía la mujer de Antonio David.

A esto, Tom le replicaba: “No se si es el momento de bromear cuando una persona quiere vomitar”. Justo después, Olga le contestó: “¿Yo por qué voy a saber que estás malo por estar tumbado si aquí todo el mundo está tumbado?”.

Antonio Canales, primer expulsado de ‘Supervivientes’

Antonio Canales ha sido el primer expulsado de esta edición del reality. En la noche de ayer, el bailarín, Lola y Palito Dominguín se jugaban su participación en el reality, siendo finalmente Antonio Canales el elegido por la audiencia para volver a España.

Anteriormente, Palito había sido elegida (estaban nominados ella, Alejandro Albalá y Tom Brusse) para ir a la isla en la que estaban apartados el bailarín y la exconcursante de ‘La Isla de las Tentaciones’, aunque tras los votos de la audiencia, continuará en ‘Supervivientes’.

Aunque por todos es sabido que en las primeras semanas de ‘Supervivientes’ los expulsados de la palapa se marchan a otra isla, los concursantes siguen pensando que Palito Dominguín y Lola ya no están en el reality.