Malú se ríe de la polémica sobre su “nueva cara” y acrecienta el escándalo

Malúsigue estando en boca de todos desde que la semana pasada acaparase todas las atenciones. No precisamente por una nueva iniciativa musical o por su andadura en televisión. Tampoco por un nuevo amor llegado a su vida o por cuestiones referentes a su hija con Albert Rivera, sino por otro asunto mucho más banal. Lo que ha revolucionado las redes sociales ha sido su aspecto físico, renovado para algunos, transformados para otros. Distinto para la gran mayoría. Una foto a modo de selfie causó furor y la artista calló. Hasta ahora.

La cantante no ha querido quedarse fuera del tema viral del momento. En las plataformas sociales se habla de muchas cuestiones. Se debate sobre política, se ponen a prueba challege, se da valor a nuevas tendencias, se busca un cambio social y, de paso, se habla sobre la nueva cara de Malú. Ella ha tardado unos días en hacerse eco de los dimes y diretes, pero su reacción a la controversia ha acrecentado los rumores. Y es que ha echado mano del humor para afrontar una pregunta que muchos se hacen aún a día de hoy: “¿Qué se ha hecho en la cara?”.

La respuesta viral de Malú a la polémica por su aspecto

Sus vacaciones en Lanzarote han dado mucho juego. Ella se entregaba al disfrute al encontrar un hueco en su apretada agenda. Quiso compartir con sus fieles de Instagram lo que ha andado haciendo, entre refrescantes chapuzones en la playa, saciar su apetito en los mejores restaurantes de la isla y, sobre todo, pasar tiempo de calidad con familia y amigos. Pero todas las miradas se centraron en una fotografía en cuestión, en esa en la que no todos lograban reconocerla y que dio pie a que se especulase sobre qué le ha sucedido. Unos planteaban que el misterio estaba en el maquillaje, otros en tratamientos y retoques estéticos y otros simplemente se preguntaban quién es. Al fin ella toma la palabra.

“Días maravillosos de desconexión en Lanzarote. En un lugar mágico que ya se está empezando a convertir en mi casa… he comido, he reído, he bailado, he disfrutado de mi familia, he descansado y los más peques no han parado ni un minuto”, escribía el pasado 11 de julio. Los comentarios comenzaron a centrarse en una misma cuestión: su cara. Hay quien le recuerda lo guapa que era antaño, mientras otros ven en sus nuevas facciones una mayor belleza. También hay quien defiende lo que se haya hecho, aunque reconoce que también le costó reconocerla. Otros creen que después de verla siempre maquillada, al natural despista.

Sobre todos estos comentarios y mensajes, Malú guardaba silencio. Cierto es que en su caso no hubo demasiado insulto, algo muy habitual con lo que conviven los famosos en redes sociales. Es más común recibir un mensaje negativo, pero ella ha preferido tomárselo todo a guasa y sonreírle a la vida, que es muy corta y no siempre hay que tomársela en serio. Es por eso que, para afrontar todo lo que se ha dicho sobre ella y lo que se ha especulado sobre sus nuevas facciones, ha compartido una nueva foto. Se trata de un selfie en el que ella misma se hace la pregunta que ha rondado la cabeza de sus fans: “¡Mi nuevo rostro! ¡O el viejo! ¡O el de siempre! Ya no lo sé…”, simula una confusión que desde hace una semana es viral. Pero… ¿qué se ha hecho?