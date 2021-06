Dafne Fernández: “Esté o no dentro de los cánones estéticos establecidos, siempre voy a estar orgullosa de mi cuerpo”

El próximo 23 de julio Dafne Fernández regresa a la gran pantalla con «Descarrilados», una comedia con Julián López, Ernesto Sevilla, Arturo Valls y Ana Milán. La actriz es una de las famosas que habla con mayor sinceridad en sus redes sociales de sus emociones, y ha sido ahí donde ha anunciado que tras ser madre de dos pequeños junto al fotógrafo Mario Chavarría, no quieren volver a ser padres. En su perfil de Instagram confesó también, tan solo una semana después de dar a luz a su hija, que le estaba costando adaptarse a su nueva figura. «No os voy a mentir, no me siento bella, pero me siento orgullosa de mi cuerpo. Y no me voy a avergonzar de él», indicaba junto a una imagen en la que posaba en ropa interior. Ahora ha hecho del ejercicio y de la alimentación bio, gracias a la marca de productos ecológicos Ecocesta, sus aliados para volver a sentirse en forma. Pero mucho ojo: ni los que piensan que se ha obsesionado con la maternidad ni quienes señalan su figura van a ser capaces de hacer que su felicidad descarrile

- Lo de ser una «eco foodie», ¿es nuevo?

- Llevo algunos años introduciendo alimentos eco a mi alimentación, pero es cierto que Ecocesta me lo pone más fácil, porque cuenta con una gran variedad de productos, lo que permite hacer menús más variados. Nutrirnos correctamente es la base para una buena salud. Por lo tanto, le doy la máxima importancia. Procuro educar a mis hijos en el sentido de entender la alimentación como una parte fundamental de nuestro bienestar. Me voy haciendo una experta a la hora de cocinar con ingredientes sanos y originales. Algunos de mis platos estrella son las pizzas de base de avena y las tortitas de garbanzos.

Dafne Fernández y Mario Chavarría

- En sus redes sociales ha dicho que se tenía que poner a tope con la operación bikini porque se estaba empezando a agobiar. Por más que digamos que el cuerpo es lo de menos, supongo que siendo actriz, siempre causa cierta preocupación... ¿verdad?

- Es que el cuerpo no es, en absoluto, lo de menos. Siempre hemos hecho un tándem perfecto, primero con la danza, luego en mi carrera como actriz y también en mi maternidad, que me ha dado dos hijos sanos y maravillosos a los que, por si fuera poco, he alimentado. Sin embargo, no estoy acostumbrada a que mi cuerpo no me responda y a no reconocerlo. Evidentemente, necesita su tiempo y, por todo lo que ha hecho por mí, yo también lo voy a hacer por él. Esté o no dentro de los cánones estéticos establecidos, siempre voy a estar orgullosa de mi cuerpo. Ahora me preparo cuatro veces por semana con un entrenador personal y combinamos entrenamientos de fuerza, cardio, movilidad… Respecto a mi alimentación, desde hace dos semanas sigo una dieta hipocalórica en la que lo peso todo y empleo alimentos eco. Lo combino también con tratamientos y productos, como una crema reductora intensiva, que me ayudan.

- ¿Cree que los medios seguimos prestándole una atención desmedida a la silueta de los personajes públicos?

- A la silueta de las mujeres, para ser más exactos. Todavía hay que leer titulares como «perfecta a las dos semanas de dar a luz». Hay mucha presión mediática y social, pero debemos tener cuidado con cómo se maneja para que no se vuelva en nuestra contra. Yo me estoy poniendo presión ahora porque me encuentro preparada. Aunque el cuerpo sufre muchos cambios durante el embarazo y tras dar a luz, por experiencia propia sé que el cuerpo puede volver a ser el que era, aunque tarde más en hacerlo o requiera de más esfuerzos. Ya lo hice una vez y, si hay voluntad, se puede lograr. Con respecto a volver a entrenar, reconozco que me costó sentirme en forma, porque perdí bastante movilidad y me sentía un poco torpe. Pero, poco a poco, también esto se recupera.

Actriz Dafne Fernández, embarazada

- Si se encuentra con algún comentario desagradable en las redes sociales ¿cómo se enfrenta a él?

- Lo mejor es ignorarlos totalmente. Son muy pocos e intuyo que vienen de gente con algunas carencias, que está muy enfadada consigo misma. Esas personas son las primeras víctimas de su mal rollo.