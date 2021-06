Lo que NUNCA perdonará Alba Santana a la mujer de su padre

Los desprecios que hizo Claudia Rodríguez, actual esposa de Manolo Santana, a Mila Ximénez son como un lastre que lleva en el corazón Alba Santana. La colombiana, en cierto modo, le ha “separado” de su padre, aislándole de todo y de todos, como si fuera de su propiedad. El tenista y sus hijos no mantienen relación, prácticamente, desde que Claudia llegó a su vida, una mujer acaparadora de su afecto y… ¿su patrimonio?

Alba es sencilla, juiciosa y sensible, nunca perdonará los desaires de Claudia, y más, si es cierto, tal y como dice Alessandro Lecquio, que no le ha desvelado a Manolo la muerte de su ex mujer. Quizá porque ese adiós tan dramático habría ablandado el corazón del octogenario y la llamada de pésame a su hija podría acercar posturas en estos momentos tan difíciles.

La periodista Mila Ximénez y el tenista Manolo Santana con su hija Alba Santana

Mila quería a su hija y a sus nietos con locura, eran su razón de existir. La periodista murió sin poder viajar a Ámsterdam para reencontrarse con Alexander y Victoria, sus niños del alma, a los que no veía por culpa de la pandemia y el cierre de fronteras, primero, y la falta de fuerzas para viajar, después.

Ninguno de sus nietos, dicen, conoce al abuelo Manolo, en este sentido, Santana se está perdiendo una parcela maravillosa de su vida. A Claudia eso no le importa, le quiere solamente para ella.