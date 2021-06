Manolo Santana DESCONOCE que su ex esposa, Mila Ximénez, ha fallecido, según Alessandro Lequio

La noticia del fallecimiento de Mila Ximénez ha llenado de tristeza no solo a sus seres queridos sino también a multitud de amigos y compañeros de profesión que no solo acudían al tanatorio de la M-30 de Madrid a darle el último adiós, sino que además llenaban las redes sociales con imágenes de la periodista acompañadas de emotivos mensajes. Sin embargo, hay una persona que ni siquiera es consciente del fallecimiento de la sevillana: Manolo Santana, ex marido de Mila.

En El Programa de Ana Rosa de ayer se recordaron los mejores momentos de Mila Ximénez y vivencias de los colaboradores junto a su compañera. “Se ha ido descansada, sosegada, sin apenas sufrir”, señalaba muy afectado Antonio Rossi. “La racionalidad con la que entendió lo irremediable es un consuelo y toda una lección”, destacaba Alessandro Lequio, recordando emocionado que el cáncer también acabó con la vida de su hijo Aless el 13 de mayo de 2019. “No quiero profundizar en el tema, pero hay cosas que sigo sin entender en la lucha contra esta enfermedad bastarda. Se cuela silenciosamente en tu vida y...”, no podía terminar la frase.

Además, tras escuchar las palabras de agradecimiento de Manolo -hermano de Mila- y de Alba -su hija- a la prensa, el conde revelaba que una persona desconoce todavía el fallecimiento de Mila: Manolo Santana. “El que tiene que estar muy mal es Manolo Santana para que no se lo hayan dicho”, señalaba el colaborador refiriéndose al ex marido de Mila, de 83 años.